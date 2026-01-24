تفاصيل تنفيذ ازدواج خط صرف الصحي بالشروق

18 حجم الخط

أعلن المهندس محمد متولي صابر، رئيس جهاز مدينة الشروق، البدء في تنفيذ مشروع ازدواج خط الطرد من محطة رفع صرف صحي رقم (2) إلى محطة رفع صرف صحي رقم (3).



أوضح رئيس الجهاز أن المشروع يشمل تنفيذ خط طرد جديد بمواسير HDPE (بولي إيثيلين عالي الكثافة) بقطر 500 مم، وذلك بهدف تحسين كفاءة التشغيل، وضمان استمرارية الخدمة ومنع أي أعطال أو ضغوط على الشبكات القائمة.



أكد المهندس محمد متولي صابر أن جهاز مدينة الشروق يعمل وفق خطة متكاملة لرفع كفاءة جميع الخدمات المقدمة لسكان المدينة، مشددًا على أن الفترة المقبلة ستشهد تطويرًا ملحوظًا في مختلف القطاعات الخدمية، وخاصة مرافق البنية التحتية.



أشار رئيس الجهاز إلى أن هذا يأتي في إطار التعاون المستمر بين جهاز المدينة والسكان، بما يسهم في تحسين جودة الحياة والحفاظ على الاستدامة الخدمية بمدينة الشروق.



أكد استمرار المتابعة الميدانية لمراحل التنفيذ، والالتزام بالجداول الزمنية المحددة، لضمان سرعة الإنجاز وفق أعلى معايير الجودة.

كما أكد المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية العمل على زيادة الرقعة العمرانية، فمن أجل تحقيق رؤية مصر ۲۰۳۰ قامت وزارة الإسكان بإعداد وثيقة العمران وهو المخطط الإستراتيجي للتنمية العمرانية (مصر 2052) والتي تتضمن تطوير البنية التحتية وإنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة بما يضمن توفير العمران بشكل منظم ومتوازن ومستدام وتأثير ذلك في تنمية الإنسان بما ينتج عنه من مشروعات تنموية واستثمارات ضخمة وتوفير فرص العمل والخدمات المطلوبة ومستوى معيشي لائق وحياة كريمة للسكان، فمنذ عام ۲۰۱٤.

أضاف تم تحقيق الاستراتيجية القومية لمضاعفة المعمور المصرى من 7% إلى ١٤% من خلال تنفيذ جيل رابع من المدن الجديدة الذكية المستدامة وبالتالي القضاء على أزمة الكثافة السكانية في المدن الحضرية القائمة والحد من النمو العشوائي علي الأراضي الزراعية، شملت المخططات والأحوزة العمرانية حيث تقوم هيئة التخطيط العمراني أحد جهات وزارة الإسكان كذراع تخطيطي للتنمية العمرانية في مصر بإعداد الرؤى والتصورات والمخططات القومية والإستراتيجية واعتماد الأحوزة العمرانية لعدد ٢٧ محافظة، وقد بلغ إجمالي عدد المدن ۲۳۰ مدينة.

