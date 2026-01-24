السيسي: شهداء الشرطة سطروا أعظم التضحيات.. ومؤسسات الدولة تواصل دعم أسرهم

18 حجم الخط

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الاحتفال بالذكرى الـ74 لعيد الشرطة، إن صندوق تكريم الشهداء دعم أسر الشهداء والمصابين منذ عام 1948 وحتى الآن، مؤكدًا أنه لا يوجد ما يمكن أن يوفي حق هؤلاء الأبطال.

وأضاف الرئيس أن مؤسسات الدولة والشعب يقدرون تضحيات مصابي وشهداء الشرطة، مشيرًا إلى أن رجال ونساء الشرطة البواسل يقفون درعًا حصينًا لحماية الأمن الداخلي للبلاد.

وأكد الرئيس السيسي أن مصر تجدد العهد والوفاء لشهداء الشرطة الأبطال الذين قدموا أرواحهم فداء للوطن، قائلًا: "شهداء الشرطة سطروا بدمائهم الذكية أعظم التضحيات".

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السبت الاحتفال بالذكرى الـ74 لعيد الشرطة، والذي يوافق 25 يناير من كل عام، بمجمع المؤتمرات بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، تخليدًا لذكرى معركة الإسماعيلية عام 1952 التي سقط فيها 50 شهيدًا و80 جريحًا من رجال الشرطة، والتي أشعلت شرارة ثورة 1952.

