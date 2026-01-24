مسلسلات رمضان 2026، أحمد أمين يدخل حي مصر القديمة لاستكمال النص 2

18 حجم الخط

انتقل الفنان أحمد أمين وأسرة الجزء الثاني من مسلسل النص، المقرر عرضه خلال مسلسلات رمضان 2026، لأحد أحياء مصر القديمة لاستكمال تصوير العمل، ومن المقرر أن يستمر تصوير هذه المشاهد لما يقرب من أسبوع.



وتعود أسرة العمل للديكور الأساسي داخل مدينة الانتاج الإعلامي، بعد انتهاء القائمون على العمل من بعض التجهيزات اللازمة للعمل، وبناء بعض الديكورات الجديدة، علمًا بأن الديكورات الحالية انتهت اسرة العمل من تصوير جميع مشاهدها.





وكانت قد حصلت فيتو على صور من التجهيزات النهائية لأسرة العمل داخل مدينة الإنتاج بالحي القديم.

وعلى قدم وساق يجري طاقم فريق مسلسل النص للنجم أحمد أمين في جزئه الثاني، على وضع الاستعدادات النهائية لانطلاق تصوير العمل بداية من الشهر المقبل، استعدادا لمشاركته بالموسم الرمضاني 2026.

مسلسل النص الجزء الثاني

وأعلنت الشركة المنتجة عن استقرار عرض مسلسل النص الجزء الثاني في موسم رمضان 2026 حصريا على شبكة قنوات On.

أبطال مسلسل النص

المسلسل بطولة عدد كبير من النجوم والنجمات منهم: أحمد أمين، أسماء أبو اليزيد، صدقي صخر، عبد الرحمن محمد، دنيا سامي، سامية طرابلسي، حمزة العيلي، وغيرهم، ومن إخراج حسام علي.

المسلسل ينتمي إلى فئة الدراما التشويقية ذات الطابع الكوميدي، ويضم نخبة من الفنانين، من بينهم صدقي صخر، حمزة العيلي، أسماء أبو اليزيد، دنيا سامي، عبد الرحمن محمد، وسامية طرابلسي. المسلسل هو معالجة درامية مستوحاة من كتاب مذكرات نشال للباحث التاريخي أيمن عثمان، وتقع أحداثه في فترة الثلاثينيات من القرن الماضي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.