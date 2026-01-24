عيد الشرطة الـ 74.. السيسي: الداخلية تهدف لضخ دماء جديدة لخدمة الوطن.. هم أبناء مصر وهدفهم حماية الدولة وشعبها وليس حمايتي

18 حجم الخط

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السبت الاحتفال بعيد الشرطة الـ74 والذي يوافق 25 يناير من كل عام وذلك بمجمع المؤتمرات بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة.

واستقبل الرئيس السيسي فور وصوله أكاديمية الشرطة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية حيث تم استعراض حرس الشرف كما تم عزف السلام الجمهوري.

كما وضع الرئيس السيسي إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة.

وصافح الرئيس السيسي كبار رجال الدولة حيث صافح المستشار هشام بدوى رئيس مجلس النواب والمستشار عصام الدين فريد رئيس مجلس الشيوخ والدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب وأحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية ومحافظ البنك المركزى حسن عبدالله.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن أكاديمية الشرطة تهدف لضخ دماء جديدة لخدمة الوطن

وقال الرئيس السيسي: “الذين شاهدناهم في عرض الاصطفاف هم أبناء مصر.. عاوز أقول تعليق.. دي مؤسسة من مؤسسات الدولة.. اوعي حد يفرق بين الناس دي كلها.. دول أبناء وبنات شعبنا.. دول من شعب مصر دول ولادنا وبنات مصر.. ليسوا مليشيات.. دول مؤسسات الدولة.. دول أبناء وبنات شعب مصر..مش موجودين في المكان علشان حاجة غير أمن مصر.. وأنا بقول الكلام ده ممكن حد يحاول يعني.. يسىء يقولك شوف.. إحنا بنعمل ده علشان نحمي نظام.. لا علشان نحمي دولة وشعبها.. مش لحماية شخص.. لحماية شعب ودولة من مخاطر وتهديدات شوفنها كلنا خلال السنوات الماضية ولسه لم تنته..دول لحماية الدولة ومش لحمايتى والله”.

وتحتفل مصر في 25 يناير بعيد الشرطة تخليدا لذكرى معركة الإسماعيلية عام 1952 التي سقط فيها 50 شهيدا و80 جريحا من رجال الشرطة والتي أشعلت شرارة ثورة 1952.

ويعد عيد الشرطة مناسبة وطنية للتأكيد على العلاقة المتينة بين المواطن ورجال الأمن وللتذكير بالتضحيات التي قدمها أبطال الداخلية على مر العقود، من أجل حماية الوطن والحفاظ على مؤسساته كما يعكس الحرص المستمر على تطوير الأداء الأمني وفق أحدث المعايير العالمية بما يضمن استقرار المجتمع وسلامة المواطنين.

