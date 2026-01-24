الرئيس السيسي: الشرطة ولاد مصر.. ودورها حماية الوطن والشعب لا أشخاص أو أنظمة

18 حجم الخط

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن قوات الشرطة تعد إحدى مؤسسات الدولة الوطنية، وأن أبناءها هم من أبناء وبنات مصر، مشددا على أن دورهم الأساسي يتمثل في أمن وحماية الوطن والمواطنين، وليس حماية شخص أو نظام.

وأضاف الرئيس السيسي أن رجال الشرطة يؤدون واجبهم الوطني بكل إخلاص وتفانٍ من أجل استقرار مصر وسلامة شعبها، مؤكدًا أن الشرطة جزء أصيل من نسيج المجتمع المصري وتعمل لخدمة الشعب والحفاظ على مقدرات الدولة.

وجاءت تصريحات الرئيس خلال مشاركته، اليوم السبت، في الاحتفال بالذكرى الرابعة والسبعين لعيد الشرطة، والذي يوافق 25 يناير من كل عام، وذلك بمجمع المؤتمرات بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة.

وتحتفل مصر في 25 يناير بذكرى عيد الشرطة تخليدًا لملحمة معركة الإسماعيلية عام 1952، التي جسد خلالها رجال الشرطة أسمى معاني البطولة والتضحية، حيث سقط 50 شهيدًا وأصيب 80 آخرون أثناء تصديهم لقوات الاحتلال، في واقعة أشعلت شرارة الوعي الوطني وكانت من أبرز المحطات التي مهدت لثورة 1952.

ويُعد عيد الشرطة مناسبة وطنية تؤكد عمق العلاقة بين المواطن ورجال الأمن، وتستحضر تضحيات أبطال وزارة الداخلية عبر عقود طويلة في سبيل حماية الوطن وصون مؤسساته، كما تعكس الاحتفالية حرص الدولة المستمر على تطوير المنظومة الأمنية ورفع كفاءة الأداء وفق أحدث المعايير العالمية، بما يضمن تحقيق الأمن والاستقرار والحفاظ على سلامة المواطنين.

