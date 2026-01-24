السبت 24 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الرئيس السيسي: الشرطة ولاد مصر.. ودورها حماية الوطن والشعب لا أشخاص أو أنظمة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
18 حجم الخط
ads

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن قوات الشرطة تعد إحدى مؤسسات الدولة الوطنية، وأن أبناءها هم من أبناء وبنات مصر، مشددا على أن دورهم الأساسي يتمثل في أمن وحماية الوطن والمواطنين، وليس حماية شخص أو نظام.

وأضاف الرئيس السيسي أن رجال الشرطة يؤدون واجبهم الوطني بكل إخلاص وتفانٍ من أجل استقرار مصر وسلامة شعبها، مؤكدًا أن الشرطة جزء أصيل من نسيج المجتمع المصري وتعمل لخدمة الشعب والحفاظ على مقدرات الدولة.

وجاءت تصريحات الرئيس خلال مشاركته، اليوم السبت، في الاحتفال بالذكرى الرابعة والسبعين لعيد الشرطة، والذي يوافق 25 يناير من كل عام، وذلك بمجمع المؤتمرات بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة.

وتحتفل مصر في 25 يناير بذكرى عيد الشرطة تخليدًا لملحمة معركة الإسماعيلية عام 1952، التي جسد خلالها رجال الشرطة أسمى معاني البطولة والتضحية، حيث سقط 50 شهيدًا وأصيب 80 آخرون أثناء تصديهم لقوات الاحتلال، في واقعة أشعلت شرارة الوعي الوطني وكانت من أبرز المحطات التي مهدت لثورة 1952.

ويُعد عيد الشرطة مناسبة وطنية تؤكد عمق العلاقة بين المواطن ورجال الأمن، وتستحضر تضحيات أبطال وزارة الداخلية عبر عقود طويلة في سبيل حماية الوطن وصون مؤسساته، كما تعكس الاحتفالية حرص الدولة المستمر على تطوير المنظومة الأمنية ورفع كفاءة الأداء وفق أحدث المعايير العالمية، بما يضمن تحقيق الأمن والاستقرار والحفاظ على سلامة المواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس السيسي السيسي وزارة الداخلية عيد الشرطة الـ 74
ads

الأكثر قراءة

فلسطين ومجلس السلام

القاضي يسأل رمضان صبحي عن موقفه من التجنيد.. واللاعب: معرفش يا فندم

السيسي يصل القاهرة الجديدة للاحتفال بعيد الشرطة 74

رفع جلسة استئناف رمضان صبحي على حكم حبسه للقرار

تصل إلى 5 جنيهات، ارتفاع مفاجئ في سعر الفراخ اليوم السبت 24 يناير 2026

الذهب على صفيح ساخن عالميا، مكاسب قوية وتوقعات بتصحيح مؤقت

أسعار الذهب في الإمارات اليوم السبت

عزف السلام الجمهوري، مراسم استقبال رسمية للرئيس السيسي في أكاديمية الشرطة

خدمات

المزيد

أسعار الطوب والزلط في سوق مواد البناء اليوم السبت 24 يناير 2026

أسعار الأسمنت بأسواق مواد البناء اليوم السبت 24 يناير 2026

سعر كيلو الأرز اليوم السبت 24 يناير

طن الأولين يواصل الارتفاع، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، الأهلي مع وادي دجلة.. الزمالك وبتروجت.. دوري أبطال أوروبا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل حدث تحويل القبلة في ليلة النصف من شعبان؟

5 رسائل من الأزهر للطلاب في ظل تطور تقنيات التعلم الرقمي

تفسير حلم كسر الرجل في المنام وعلاقته بمواجهة العديد من الأزمات

المزيد
الجريدة الرسمية