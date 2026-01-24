السبت 24 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

عيد الشرطة الـ74، السيسي يشاهد عرض اصطفاف قوات الداخلية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
شاهد الرئيس عبد الفتاح السيسي عرضا لقوات ومعدات وزارة الداخلية كرسالة تؤكد أن وزارة الداخلية قائمة على ضبط الأمن ولا تفريط في أمن الوطن والمواطن.

ويشهد الرئيس السيسي اليوم السبت الاحتفال بعيد الشرطة 74 والذي يوافق 25 يناير من كل عام وذلك بمجمع المؤتمرات بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة.

وتحتفل مصر في 25 يناير بعيد الشرطة تخليدا لذكرى معركة الإسماعيلية عام 1952 التي سقط فيها 50 شهيدا و80 جريحا من رجال الشرطة والتي أشعلت شرارة ثورة 1952

ويعد عيد الشرطة مناسبة وطنية للتأكيد على العلاقة المتينة بين المواطن ورجال الأمن وللتذكير بالتضحيات التي قدمها أبطال الداخلية على مر العقود، من أجل حماية الوطن والحفاظ على مؤسساته كما يعكس الحرص المستمر على تطوير الأداء الأمني وفق أحدث المعايير العالمية بما يضمن استقرار المجتمع وسلامة المواطنين. 

الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس السيسي السيسي وزارة الداخلية عيد الشرطة الـ 74
