خبير في الشأن الإفريقي: مشاورات إسرائيل وإثيوبيا تعكس تحالفًا استراتيجيًا متصاعدًا في القرن الإفريقي

18 حجم الخط

قال الدكتور رمضان قرني، الخبير المتخصص في الشأن الإفريقي، إن العلاقات الاستراتيجية بين إسرائيل وإثيوبيا تشهد حالة من التكثيف الملحوظ، في ضوء اختتام البلدين مؤخرًا الجولة الرابعة من المشاورات السياسية المشتركة، والتي تناولت عددًا من القضايا الثنائية والإقليمية ومتعددة الأطراف ذات الاهتمام المشترك.

وأوضح قرني أن المشاورات ركزت على مجالات التعاون من أجل التنمية، وتعزيز التجارة والاستثمار، ونقل التكنولوجيا، وحفظ وإدارة الموارد المائية، إلى جانب التدريب وبناء القدرات، بما يعكس رغبة الطرفين في توسيع نطاق الشراكة الاستراتيجية بينهما.

دلالات استراتيجية متعددة



وأكد قرني لـ فيتو أن توقيت وجدول أعمال الجولة الرابعة من المشاورات يحملان عدة دلالات استراتيجية مهمة، في مقدمتها تنوع مجالات التعاون بين الجانبين، لا سيما التعاون الاقتصادي والتكنولوجي، بما يسهم في دعم مسارات التنمية داخل إثيوبيا وتعزيز الحضور الإسرائيلي في القارة الإفريقية.

وأشار إلى أن هذه المشاورات تعكس أيضًا تكريس النهج الدعائي الإسرائيلي القائم على الاستثمار في تطوير الكوادر الوطنية الإفريقية، واستخدام أدوات التدريب وبناء القدرات كمدخل لتعميق النفوذ السياسي والاقتصادي في دول القارة.

ارتباطات إقليمية حساسة



ولفت قرني إلى أن انعقاد هذه الجولة يأتي بعد أسابيع قليلة من الاعتراف الإسرائيلي بإقليم أرض الصومال، وزيارة وزير الخارجية الإسرائيلي إلى هرجيسا، إلى جانب الترتيب لزيارة مرتقبة لرئيس أرض الصومال عبدالرحمن عرو إلى إسرائيل، وهو ما يضفي على المشاورات بعدًا إقليميًا يتجاوز العلاقات الثنائية.

وأضاف أن المباحثات تطرقت كذلك إلى ملف ممرات التنمية، ما يفتح المجال أمام تنسيقات إسرائيلية إثيوبية بشأن البحر الأحمر، واحتمالات التعاون مع أرض الصومال في تطوير ممر «أديس أبابا – بربرة» كبديل استراتيجي للممر التجاري التقليدي «أديس أبابا – جيبوتي».

تحالف ثلاثي محتمل



وتوقع قرني أن تقود هذه المشاورات إلى تكثيف التحالف الاستراتيجي الثلاثي بين إسرائيل وإثيوبيا وأرض الصومال، خاصة في مجالات الأمن والدفاع والممرات البحرية والتجارية، في إطار مساعي تل أبيب لجذب إثيوبيا إلى أجندة علاقاتها مع أرض الصومال، واستخدامها كنقطة انطلاق لدمج دول إفريقية أخرى في شبكة علاقات إقليمية أوسع.

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة قد تشهد تصاعدًا في وتيرة التعاون الأمني والعسكري بين تل أبيب وأديس أبابا، في ظل التحديات الداخلية التي يواجهها النظام الإثيوبي في إقليمي تيجراي وأمهرة، إلى جانب التوترات الإقليمية مع إريتريا، والخلافات الحدودية مع السودان في منطقة الفشقة.

رهانات إثيوبية على الدور الإسرائيلي



واختتم الخبير تصريحاته بالإشارة إلى أن إثيوبيا قد تسعى للحصول على دعم إسرائيلي لتحسين علاقاتها مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خاصة في ظل التصريحات الأمريكية الأخيرة التي انتقدت أداء الحكومة الإثيوبية في إدارة أزمة سد النهضة، وهو ما يمنح إسرائيل دورًا محتملًا كوسيط غير مباشر في هذا الملف الحساس.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.