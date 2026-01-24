السبت 24 يناير 2026
أخبار مصر

المؤتمر التعليمي الأول بقصر العيني، استعراض أحدث الاستراتيجيات العلاجية في طب العيون العصبي

د. عمر عزام وكيل
د. عمر عزام وكيل كلية طب قصر العيني
نظّمت كلية طب قصر العيني، بجامعة القاهرة، خلال يومي 22 و23 يناير 2026، المؤتمر التعليمي الأول في طب العيون العصبي، في إطار دورها الأكاديمي والتعليمي، بالتعاون بين قسم طب المخ والأعصاب بكلية طب قصر العيني والجمعية المصرية للأمراض العصبية والنفسية وجراحة المخ والأعصاب.

أُقيم المؤتمر تحت رعاية الدكتور حسام صلاح مراد، عميد كلية طب قصر العيني ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة، وبإشراف الدكتورة نيرفانا الفيومي، أستاذ ورئيس قسم طب المخ والأعصاب والفسيولوجيا الإكلينيكية للجهاز العصبي، وبالتعاون الأكاديمي والتنظيمي مع الدكتور حسن حسني رئيس المؤتمر، أستاذ طب المخ والأعصاب والفسيولوجيا الإكلينيكية للجهاز العصبي بقصر العيني.

شهد المؤتمر مشاركة دولية متنوعة عبر الجمعية المصرية للأمراض العصبية والنفسية وجراحة المخ والأعصاب، إلى جانب حضور نخبة من أساتذة وأطباء كلية طب قصر العيني، وعدد من الأساتذة المصريين المتخصصين من الجامعات المختلفة. 

البرنامج العلمي لطب العيون البصري بقصر العيني

تناول البرنامج العلمي محاضرات متخصصة حول اضطرابات الرؤية ذات المنشأ العصبي، وأمراض العصب البصري والمسارات البصرية المركزية، مع مناقشة أحدث وسائل التقييم العصبي البصري، وتقنيات التصوير العصبي والاختبارات الوظيفية، إلى جانب استعراض أحدث الاستراتيجيات العلاجية في هذا المجال الدقيق والمتداخل.

 

وجاءت فعاليات المؤتمر بحضور الدكتور عمر عزام، وكيل كلية طب قصر العيني لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى جانب الدكتورة ميرفت مصطفى، الدكتور محمد الطماوي، الدكتور رياض قويدر، الدكتور حاتم سمير ونخبة من مؤسسي التخصص في مصر والعالم، وذلك في إطار دعم الكلية للأنشطة العلمية المتخصصة وتعزيز التكامل بين التخصصات الطبية الدقيقة.

وفي تعليقه على الحدث، أكد الدكتور حسام صلاح مراد أن طب العيون العصبي يُعد من التخصصات الدقيقة التي تتطلب فهمًا عميقًا للتكامل بين الجهاز العصبي والجهاز البصري، موضحًا أن التطور في وسائل الفحص العصبي البصري وأساليب التشخيص الحديثة أسهم في رفع دقة التشخيص وتحسين التعامل الإكلينيكي مع اضطرابات الرؤية ذات المنشأ العصبي.

من جانبها، أوضحت الدكتورة نيرفانا الفيومي أن تنظيم المؤتمر جاء في إطار استراتيجية قسم طب المخ والأعصاب لتعزيز التعليم الطبي المتخصص، مؤكدة أن البرنامج العلمي ركّز على الدمج بين المعرفة العلمية الحديثة والتطبيق الإكلينيكي، من خلال استعراض أحدث وسائل التشخيص والعلاج في أمراض الأعصاب المرتبطة بالعيون.

وفي السياق ذاته، أشار الدكتور حسن حسني إلى أن طب العيون العصبي يمثل أحد المحاور الأساسية في ممارسة طب المخ والأعصاب، موضحًا أن الاعتماد على التقييم الإكلينيكي الدقيق المدعوم بوسائل التصوير العصبي والاختبارات الوظيفية الحديثة يُعد أساسًا للوصول إلى تشخيص سليم وخطط علاجية فعّالة في هذا التخصص الدقيق.

