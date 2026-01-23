الجمعة 23 يناير 2026
أخبار مصر

"طب قصر العيني" تبحث اعتماد عدد من الدبلومات المهنية واستحداث أخرى

قصر العيني
قصر العيني
ناقش مجلس كلية طب قصر العيني بجامعة القاهرة مقترحات اعتماد عدد من الدبلومات المهنية بالكلية.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الكلية الدوري لشهر يناير 2026، برئاسة الدكتور حسام صلاح مراد عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة، وبحضور وكلاء الكلية، والمدير التنفيذي للمستشفيات، مستشاري العميد، ورؤساء الأقسام العلمية، وممثلي أعضاء هيئة التدريس، وأمين الكلية، وذلك في إطار انتظام انعقاد المجالس الدورية للكلية، ومتابعة سير العملية التعليمية والبحثية والطبية، ومناقشة عدد من الموضوعات الأكاديمية والإدارية ذات الصلة بتطوير منظومة العمل داخل الكلية ومستشفياتها.

اعتماد دبلومات مهنية جديدة بقصر العيني

وشملت الدبلومات المهنية التي من المقترح أن يتم اعتمادها بقصر العيني ما يلي:

  • الدبلوم المهني المتقدم في الاختبارات التشخيصية الجزيئية التطبيقية (قسم الباثولوجيا الإكلينيكية والكيميائية).
  • الدبلوم المهني الأساسي في الطب النفسي الرياضي (قسم الطب النفسي).
  • الدبلوم المهني المتقدم في غسيل الكلى للأطفال والتدخلات ذات الصلة (قسم طب الأطفال).
  • الدبلوم المهني المتقدم في الأكسجة الغشائية خارج الجسم (ECMO) وأجهزة دعم الحياة (قسم طب الحالات الحرجة).

كما ناقش المجلس استحداث دبلومات مهنية جديدة، من بينها:

الجريدة الرسمية