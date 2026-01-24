السبت 24 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

بعد قليل، أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل زوجته لاعبة نادي سموحة

تنظر محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار محمود عيسي سراج الدين رئيس المحكمة، وعضوية كل من، المستشار تامر ثروت شاهين والمستشار محمد لبيب دميس وسكرتير المحكمة حسن محمد حسن، بعد قليل أولى جلسات محاكمة المتهم "ش.ع.م" لاتهامه بقتل زوجته المجني عليها دينا علاء لاعبة الجودو بنادي سموحة.

بدأت أحداث القضية المقيدة برقم 18690 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة أول الرمل، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا يفيد بقيام المتهم بالتعدي على زوجته المجني عليها ووفاتها بمحل سكنهما بدائرة القسم.


تبين من التحقيقات، قيام المتهم " ش.ع.م" بقتل زوجته المجني عليها "د.ع.ال" لاعبة جودو، بأن بيت النية على قتلها فاستهل سلاحه الناري من خزينته الخاصة ممسكا إياه بعزم، وراحت المجني عليها تحسه علي تركه خشية إيذاء نفسه بيده، فأطبق بكلتا يديه بعنقها مبتغيا الخلاص منها إلا أنها نازعته وهرعت إلي شرفة الشقة للاستغاثة فلم يلق بالا لصرخاتها، ولما أصاب قلوب صغارها من هلع وفزع وأمطرها بوابل من الطلقات النارية استقرت بجسدها محدثة إصاباتها التي أودت بحياتها.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة  التحقيق التى قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمحاكمته.

