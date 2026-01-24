بالخطوات حل مشكلة عدم ظهور تنبيهات التطبيقات بهواتف أندرويد

18 حجم الخط

يواجه عدد من مستخدمي هواتف أندرويد مشكلة اختفاء رسائل التنبيهات الخاصة بالتطبيقات وخلال السطور التالية نستعرض طريقة حل مشكلة عدم ظهور التنبيهات الخاصة بالتطبيقات لهواتف أندرويد.

مراجعة إعدادات التنبيهات

- فى أجهزة أندرويد يجب مراجعة إعدادات التنبيهات الخاصة بالتطبيق، حيث يمكن أن تتغير إعدادات التنبيهات الخاصة بالهواتف في بعض الأحيان، وهذا بسبب عطل في التطبيق أو لأن شخص ما كان يعبث في التطبيق وإعداداته وتوفر معظم التطبيقات إعدادات خاصة بها للتنبيهات، وهي تختلف بشكل كبير عن الإعدادات العامة للهاتف حيث يسمح تطبيق جيميل مثلا بإغلاق التنبيهات نهائيًا.

- يجب أن مراجعة إعدادات التنبيهات الخاصة بكل تطبيق على حدة كما يمكن الوصول إلى إعدادات التنبيهات بسهولة عبر التوجه إلى صفحة الإعدادات العامة ثم التنبيهات والتطبيقات ثم البحث عن اسم التطبيق وبعد ذلك التنبيهات.



- إيقاف خاصية تحسين أداء البطارية حيث يمكن لنظام أندرويد أن يعمل على تحسين استخدام البطارية واستهلاكها، وبالتالي زيادة العمر الافتراضي للبطارية ولكن في العادة يغلق هذا التحسين التنبيهات والتزامن المباشر للتطبيقات المختلفة، كما أنه يغلق التنبيهات التي تعمل في الخلفية وعندما تغلق التطبيقات التي تعمل في الخلفية، فإنها لا تسمح بتحديث التنبيهات وإيصالها بشكل مباشر وينطبق هذا الأمر على تحسين البطارية المبني داخل الهواتف أو الذي يتم تثبيته بشكل منفصل.

- التأكد من وضع عدم الإزعاج حيث تقدم هواتف أندرويد حديثًا وضع عدم الإزعاج، وهو وضع يمنع التنبيهات من الوصول أثناء تفعيله ويعمل هذا الوضع على زيادة تركيز المستخدم، وذلك عبر عزله عن كل ما يسبب تشتتًا ذهنيًا له ولذلك فإن وضع عدم الإزعاج يمنع التطبيقات من إرسال التنبيهات على هواتف أندرويد، ولذا يجب إغلاقه.

- مراجعة الاتصال بالإنترنت وحالته، حيث تعمل معظم التطبيقات التي ترسل تنبيهات عبر اتصال الإنترنت، ولذلك يجب التأكد من كون الاتصال يعمل بشكل جيد أم لا كما يجب مراجعة وضع حفظ البيانات، حيث يمنع هذا الوضع التطبيقات من التحديث والعمل في الخلفية ولذلك يتم إغلاقه حيث يمنع هذا الوضع أندرويد من الاتصال بالإنترنت في الخلفية.

تحديث تطبيقات أندرويد

- إعادة تثبيت التطبيق وتحديثه حيث قد تحدث المشكلة بسبب مشاكل في التطبيقات أو خوادم التطبيق الذي يتصل بها ويكون هذا الأمر خارجًا عن سيطرة المستخدم، ويكون الحل الأمثل هو حذف التطبيق ثم تثبيته مرة أخرى للتمكن من حل وعلاج جميع المشاكل الموجودة فيه ولكن في بعض الأوقات ستكون المشكلة من خوادم التطبيق وبالتالي لن يتم حل المشكلة وفي هذه الحالة يجب عليك الانتظار حتى تحل المشكلة تلقائيًا مع التأكد من حالة التحديثات عبر متجر جوجل بلاي.

