الأحد 18 فبراير 2024
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اقتصاد

كيفية استخدام خدمات آبل على أجهزة نظام أندرويد

أندرويد، فيتو
أندرويد، فيتو

لا يعرف العديد من مستخدمي هواتف أندرويد أنه بإمكانهم استخدام خدمات آبل و نظامها ios والاستفادة من خدمات آيكلاود، حيث يمكن لمن يملك حساب علي جهاز من آبل الوصول إلى بعض بياناته المخزنة في خدمة آيكلاود عبر أجهزة أندرويد، والاستفادة منها وخلال السطور التالية نستعرض طريقة الوصول إلى البيانات في خدمات آبل عبر هواتف  أندرويد. 

طريقة استخدام نظام ios على هواتف أندرويد 

-  من خلال هواتف  أندرويد يمكن الوصول بعض البيانات بخدمة آيكلاود وتشمل الصور المخزنة فيها وقرص التخزين السحابي الخاص بها والملاحظات والبريد الإلكتروني وتطبيق التذكير وبياناته والبحث عن الهاتف ولكن لا يمكن الوصول أو استخدام خدمة جهات الاتصال أو التقويم الخاص بخدمة آيكلاود عبر أجهزة أندرويد.

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- يمكن الوصول إلى الخدمة واستخدامها عبر التوجه إلى موقع خدمة آيكلاود عبر تطبيق المتصفح في الهاتف ثم تسجيل الدخول في حساب آبل الخاص بك.

- سيطلب الموقع تأكيد الهوية عبر كود من 6 أرقام، مع تأكيد الدخول عبر جهاز آبل متصل بحساب آيكلاود هذا بعد ذلك ستظهر البيانات المتاحة عبر حساب آيكلاود ويمكن الوصول إليها عبر أي متصفح في الهاتف. 

الوصول إلى حساب آبل آيكلاود 

- يمكن الوصول إلى جهات الاتصال واستعادتها عبر حساب آيكلاود ولكن ليس بواسطة الهاتف بل عبر حاسب سواء ويندوز أو ماك لإكمال بعض الخطوات من أجل تحديد جهات الاتصال المرغوب في مزامنتها وإرسالها إلى الهاتف الأندرويد. 

- يمكن الضغط على زر الترس الموجود في الواجهة واختيار تحميل جهات الاتصال بتنسيق vcf، وبعد ذلك يتم نقل هذه الملفات إلى هاتف نظام اندرويد والتوجه إلى هاتف نظام أندرويد وفتح تطبيق جهات الإتصال الخاص وبعد ذلك يتم اختيار استيراد جهات الاتصال من ملف خارجي ثم تحديد هذا الملف الذي تم القيام بنقله وذلك بتنسيق vcf إلى الهاتف ثم يتم بعد ذلك يتم الانتظار بعض الوقت حتى يتم بعدها استعادة جميع جهات الاتصال إلى هاتف من هواتف أندرويد. 

وأندرويد ‏نظام تشغيل مجاني ومفتوح المصدر مبني على نواة لينكس صُمّم أساسًا للأجهزة ذات شاشات اللمس كالهواتف الذكية والحواسيب اللوحية، طور نظام الأندرويد من قبل التحالف المفتوح للهواتف النقالة الذي تديرهُ شركة جوجل. 

وتستند واجهة مستخدم نظام أندرويد أساسا إلى المعالجة المباشرة وذلك باستخدام الإيماءات اللمسية التي تتوافق إلى حد كبير مع الحركات الواقعية، مثل النقر، والمسح وضم الأصابع، من أجل التعامل مع الأشياء على لوحة الشاشة. 

بينما يعد آيفون أحد أكبر منصتين للهواتف الذكية في العالم إلى جانب أندرويد، مما يشكل جزءًا كبيرًا من سوق المنتجات الفاخرة وحقق آيفون أرباحًا كبيرة لأبل، مما يجعلها واحدة من أكثر الشركات المتداولة علنًا في العالم قيمة وتم وصف الجيل الأول من آيفون بأنه «ثوري» و«مغير قواعد اللعبة» في صناعة الهواتف المحمولة، كما نالت الطرز اللاحقة الثناء. 

ويعود الفضل إلى آيفون في الترويج للهاتف الذكي وعامل الشكل للهاتف، وإنشاء سوق كبير لتطبيقات الهواتف الذكية، أو «اقتصاد التطبيقات». 

واعتبارًا من يناير 2017، احتوى متجر تطبيقات أبل على أكثر من 2.2 مليون تطبيق للآيفون.

 

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