الأحد 03 ديسمبر 2023
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اقتصاد

طريقة تكبير لوحة مفاتيح هواتف أندرويد بدون تطبيقات خارجية

لوحة مفاتيح أندرويد،
لوحة مفاتيح أندرويد، فيتو

يجد العديد من مستخدمي هواتف أندرويد صعوبه فى استخدام لوحة المفاتيح ويبحثون عن طريقة لتكبير لوحة المفاتيح  من أجل كتابة بعض الأعمال أو إرسال رسائل مكتوبة، ولذلك نقدم  خلال  السطور التالية أسهل طريقة تكبير لوحة المفاتيح في هواتف أندرويد بدون تطبيقات خارجية.

 تكبير لوحة مفاتيح  أندرويد 

أولى خطوات تكبير لوحة مفاتيح جهاز الاندرويد والتي سوف تسهم في تحقيق نوع من الارتياح لدى مستخدمي لوحة المفاتيح بكثرة فتح أي من التطبيقات التي تسمح للمستخدم القيام بمهامه الكتابية على لوحة المفاتيح كتطبيق الواتساب او متصفح الويب مثلا.

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عند محاولة الكتابة تظهر للمستخدم لوحة المفاتيح وبمجرد ظهور لوحة المفاتيح يجب على المستخدم الضغط فوق زر الاعدادات والذي يظهر على شكل أيقونة الترس الدائري، وبعد الضغط على أيقونة الترس على المستخدم البدء في البحث عن اعدادات التفضيلات أو الحجم والشفافية. 
 

وفي حال امتلاك المستخدم لجهاز سامسونج فعليه بالتحرير لأسفل حتى يصل إلى خيار ارتفاع لوحة المفاتيح وبعدها سوف يظهر لمستخدم هاتف سامسونج مستطيل ارزق يلتف حول مخطط لوحة المفاتيح وعلى المستخدم في هذه الحالة سحب المستطيل الأزرق حول مخطط لوحة المفاتيح إلى اعلى حتى يتحول لون المستطيل إلى أحمر وإذا كان حجم لوحة المفاتيح زاد بشكل مبالغ فيه فيمكن التصغير  إلى مساحة وسطى أما في حالة امتلاك هاتف جوجل  فسيجد المستخدم مجموعة من الخيارات لتغيير حجم لوحة المفاتيح.

وبدأ العمل على نظام أندرويد عام 2003 كنظام تشغيل مخصص لكاميرات التصوير الرقمية، وفي عام 2004 تحول إلى نظام تشغيل مخصص للهواتف الذكية بعد شرائه من قبل شركة جوجل عام 2005، حينها قرر فريق العمل أن يكون نظام الأندرويد مبني على نظام لينكس  .

نظام تشغيل أندرويد 

منذ بدايته وحتى الآن ظل نظام تشغيل أندرويد مجاني ومفتوح المصدر هو ما ساعد على انتشاره والاعتماد عليه بشكل كبير من قبل شركات الهواتف المحمولة لتصل نسبة تواجده إلى 80% من الهواتف الذكية و60% من الأجهزة اللوحية، هذا بخلاف انتشاره في عدد كبير من الأجهزة المنزلية الذكية.

تم تصميم نظام أندرويد بشكل أساسي ليكون النظام الخاص بالأجهزة التي تعمل باللمس؛ مثل أجهزة الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية.

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