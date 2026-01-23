الجمعة 23 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

خطوات حجز تذاكر الطيران من خلال الإنترنت

تذاكر الطيران، فيتو
تذاكر الطيران، فيتو
18 حجم الخط

تتيح شركة مصر للطيران خدمة حجز تذكرة السفر عبر الإنترنت من خلال عدة خطوات على الراكب اتباعها لتأكيد بيانات الحجز.

 

الخطوات التي يتم تنفيذها لحجز تذاكر طيران:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بشركة الطيران.

اختيار اللغة والبلد التي تقوم بالحجز منها.

التعرف على التفاصيل الخاصة بالرحلة، ذهاب وعودة أما ذهاب فقط وتحديد موعد الرحلة، وعدد المرافقين في حالة وجود مرافقين.

اختيار الدرجة التي يسافر عليها.

بعدها سيتم عرض صفحة تحتوي على مجموعة متنوعة من الخيارات المختلفة من حيث سعر التذكرة العروض المقدمة.

 

تسجيل البيانات الشخصية مثل الاسم ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني واسم أحد أقاربك ليتم الاتصال به في حالة وجود حالة طارئة أو مشكلة.

يتم الضغط على تسديد سعر ويتم الدفع من خلال الفيزا كارد وإدخال البيانات الخاصة بالفيزا.

 

ثم الضغط على تأكيد الحجز.  

 

وفي النهاية تقوم الشركة بإرسال نسخة من التذكرة على البريد الإلكتروني.

 

حجز تذكرة الطيران 

تتيح مصر للطيران خدمة إنهاء إجراءات السفر من خلال موقع مصر للطيران على الموبايل، وهي الخدمة والتي تمنح الركاب (حائزي التذاكر المؤكدة) إمكانية إنهاء إجراءات السفر قبل الوصول إلى المطار، والتي من شأنها تسهيل إجراءات المطار وجعلها مريحة وميسرة.

وادخل إلى موقع مصر للطيران من خلال الموبايل واختار خدمة إنهاء إجراءات السفر (Check-in) وسوف تستلم بطاقة الصعود على الموبايل بعد إنهاء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

تذاكر طيران تذكرة الطيران تذاكر الطيران تذكرة السفر حجز تذاكر الطيران حجز تذكرة الطيران شركة مصر للطيران شركة الطيران

مواد متعلقة

نائب رئيس جامعة عين شمس يختتم جولاته الميدانية لتفقد امتحانات الفصل الدراسي الأول

جامعة عين شمس شريك رئيسي في بروتوكول وطني لتحسين رعاية حديثي الولادة

"الحفني": الاستثمار في العنصر البشري الركيزة الأساسية لاستدامة منظومة الطيران

اللجنة الوطنية لليونسكو تعقد ورشتي عمل حول تطبيق أدوات واستراتيجيات التعليم الأخضر

10 جامعات مصرية ضمن قائمة ويبومتركس لأفضل ألف جامعة عالميا

اليوم، انطلاق المؤتمر الدولي السنوي لجراحة وطب العيون

انطلاق احتفالية جامعة عين شمس حول إسهاماتها في أعمال إنشاء المتحف الكبير

رئيس جامعة عين شمس: العلم هو الركيزة الأولى للتقدم
ads

الأكثر قراءة

ننشر نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالقاهرة

تحرك جديد في درجات الحرارة، الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم الجمعة

انخفاض الضاني وارتفاع البتلو، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

بياكل وماشي بمنتهى الهدوء، أول فيديو لسفاح كرموز بعد قتل أطفاله الـ 4 في الملاحات

نتائج مباريات الجولة السابعة لبطولة الدوري الأوروبي

30 مليون دولار، ترامب يطالب بالتحقيق مع إلهان عمر ويتهمها بجمع ثروة غير مشروعة

ارتفاع النترات 2340 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

اليوم، قطع المياه عن 4 مناطق راقية بالجيزة لمدة 10 ساعات

خدمات

المزيد

الصويا تواصل الارتفاع، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق

الدولار يسجل 448.73 جنيه للبيع في بنك السودان المركزي بختام تعاملات اليوم

سعر كيلو الأرز اليوم الخميس 22 يناير 2026

سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنك المركزي والبنوك المصرية مساء اليوم

المزيد

انفوجراف

ضوابط دخول الهواتف المحمولة من الخارج بدءا من 21 يناير 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 23 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الجمعة 23 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 23 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية