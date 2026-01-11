وزير خارجية كوبا: أمريكا تتصرف كالمجرمين وتهدد السلم والأمن الدوليين

18 حجم الخط

رد وزير خارجية كوبا على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن النفط الفنزويلي، والتي دعا فيها إلى التوصل إلى اتفاق ملوّحًا بعواقب غير محددة ومحذرًا من وقف تدفّق النفط الفنزويلي والأموال إلى هافانا.

وزير خارجية كوبا يهاجم التصريحات الأمريكية

وأكد برونو رودريجيز، أن لـ كوبا الحق الكامل في استيراد الوقود من أي أسواق راغبة في تصديره دون تدخل أو خضوع للإجراءات الأحادية التي تفرضها الولايات المتحدة.

وأضاف، أن كوبا لن تخضع لابتزاز واشنطن ولا لتهديداتها العسكرية، معتبرًا أن الولايات المتحدة تتصرف كالمجرمين وتهـدد السلم والأمن الدوليين.

الرئيس الكوبي يرد على ترامب

وكان الرئيس الكوبي ميجيل دياز كانيل، رد أيضا فى وقت سابق الأحد، على تهديدات نظيره الأمريكي دونالد ترامبـ بقوله: "لا أحد يملي علينا ما نفعله".

وكتب الرئيس الكوبي ميجيل دياز كانيل، في رسالة نشرها على منصة "إكس" أن كوبا "أمة حرة ومستقلة".

وأضاف ميجيل دياز كانيل: "كوبا لا تعتدي، بل تتعرض لاعتداء من الولايات المتحدة منذ 66 عاما، وهي لا تهدد، بل تستعد، وهي جاهزة للدفاع عن الوطن حتى آخر قطرة دم".

وكان ترامب قال في منشور على منصة "تروث سوشال" المملوكة له: "لن تتلقى كوبا مزيدا من النفط أو المال لا شيء"، وأضاف "أقترح بشدّة التوصل إلى اتفاق قبل فوات الأوان".

ترامب يلمج لتولى روبيو رئاسة كوبا

كما أعاد ترامب نشر رسالة على وسائل التواصل الاجتماعي، الأحد، تلمح إلى أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، المولود لأبوين مهاجرين كوبيين، قد يصبح الرئيس المقبل لكوبا.

وعلّق ترامب على المنشور بقوله: "يبدو هذا جيدا بالنسبة لي".

