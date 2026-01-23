الناتو: صادرات الغاز الأذربيجانية عززت استقلال الطاقة لدول الحلف بعد الحرب الأوكرانية

18 حجم الخط

اختتمت نائبة الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) رادميلا شيكرينسكا زيارة إلى أذربيجان لمدة يومين، التقت خلالها وزير الخارجية جيهون بايراموف، ورئيسة البرلمان صاحبة جافاروفا، وممثل رئيس جمهورية أذربيجان في المهام الخاصة، إلشين أميرباييف.



زيارة نائبة الأمين العام للناتو لأذربيجان

وجرى خلال الزيارة استعراض الشراكة القائمة بين أذربيجان والناتو، وتبادل وجهات النظر حول مجموعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك عملية التطبيع بين أرمينيا وأذربيجان ودور الناتو في دعم الاستقرار في منطقة البحر الأسود.



وأعربت شيكرينسكا عن ترحيبها بالشراكة الطويلة الأمد لأذربيجان مع الناتو، التي تمتد لأكثر من ثلاثة عقود من الحوار السياسي والتعاون العملي في مجالات ذات منفعة متبادلة، بما في ذلك التشغيل البيني العسكري والتعليم الدفاعي.

كما أعادت التأكيد على تقدير الناتو لمشاركة أذربيجان في المهمات السابقة التي قادها الناتو في أفغانستان.

وأشادت بمساهمات أذربيجان في تحقيق استقلال الطاقة في أوروبا، بما في ذلك دعم استقلال أوكرانيا، مؤكدة أن صادرات الغاز الأذربيجانية عززت استقلال الطاقة لدى عدد من دول الحلف، خاصة بعد الحرب الروسية - الأوكرانية.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.