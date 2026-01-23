تحرك عاجل لاحتواء تضرر خط مياه في انهيار جزء من جسر مصرف كيتشنر بالمحلة

18 حجم الخط

تابع اللواء محمد عبد الفتاح رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية تداعيات انهيار مفاجئ بجسر مصرف كيتشنر بالطريق الرابط بين قريتي البنوان ونمرة البصل بمركز المحلة الكبرى.

كما انتقل انتقل عدد من القيادات التنفيذية بمحافظة الغربية إلى موقع فور تلقي البلاغ، لمعاينة الأضرار ووضع خطة تدخل عاجلة.

انهيار مفاجئ وأضرار بخط مياه رئيسي قطر ٨ بوصة.

كشفت المعاينة الميدانية عن انهيار مفاجئ بطول 30 مترًا من جسر المصرف ما أدى إلى تضرر خط مياه رئيسي بقطر 8 بوصة يمتد بطول مماثل ويخدم عددًا من المناطق الحيوية ورغم جسامة الحدث لم تسجل أي حالات انقطاع فعلي في مياه الشرب أو الصرف الصحي بفضل سرعة التحرك وكفاءة فرق الطوارئ.

مناورات تشغيلية وحلول فنية مبتكرة

أصدر اللواء محمد عبد الفتاح تعليماته الفورية بتنفيذ مناورات تشغيلية وربط بديل لضمان استمرار ضخ المياه دون تأثر مع تطبيب الخط المتضرر ميدانيا باستخدام حلول فنية مبتكرة دون الحاجة إلى إيقاف الخدمة.

وأكد رئيس الشركة أن فرق الطوارئ تعمل على مدار الساعة وأنه تم الدفع بكافة المعدات والكوادر الفنية اللازمة للتعامل مع الموقف.

رسالة طمأنة للمواطنين: "جاهزون لأي طارئ"

وأضاف اللواء محمد عبد الفتاح أن الشركة لن تدخر جهدا في مواجهة أي طارئ وأن الأولوية القصوى هي الحفاظ على استقرار الخدمة وجودتها مشددا على أن ما حدث يعد اختبارا حقيقيا لكفاءة الاستجابة وسرعة التحرك وقد أثبتت الفرق الميدانية جدارتها في الميدان مؤكدا: نحن لا ننتظر الأزمات بل نستعد لها مسبقا بخطط طوارئ مدروسة وما جرى اليوم يؤكد أن لدينا منظومة استجابة مرنة وفعالة قادرة على حماية حقوق المواطنين وضمان استمرارية الخدمة في أصعب الظروف.

