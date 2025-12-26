انطلاق الامتحانات العملية لطلاب برنامج الصيدلة الإكلينيكية بجامعة القاهرة الأهلية

18 حجم الخط

انطلقت الامتحانات العملية لطلاب برنامج الصيدلة الإكلينيكية بـ جامعة القاهرة الأهلية، والتي تعكس مستوى متقدمًا من الإعداد العلمي والمهاري لطلاب البرنامج منذ الفصل الدراسي الأول.

وأدّى الطلاب الامتحانات العملية لمقرر الكيمياء التحليلية داخل المعامل المجهزة وفق أحدث المعايير، حيث جاءت الاختبارات لقياس ما اكتسبه الطلاب من مهارات أساسية ومتقدمة، شملت الفهم الدقيق لمبادئ حسابات الصيغ الكيميائية، وتحليل البيانات الخاصة بالمحاليل المنظمة والتوازن الكيميائي، والتعامل مع الطرق الكيميائية المختلفة لتحليل المحاليل القياسية، إلى جانب القدرة على اختيار أساليب التحليل الأنسب لتحليل المواد الصيدلانية بمختلف أنواعها.

وأظهرت نتائج الامتحانات العملية مستوىً متميزًا من الأداء والانضباط، بما يعكس نجاح المنظومة التعليمية بالبرنامج في إعداد طلاب قادرين على التطبيق العملي السليم والتفكير التحليلي العلمي، وترجمة ما تم تدريسه وتدريبهم عليه طوال الفصل الدراسي إلى أداء واقعي داخل المعمل، وفق معايير الجودة والسلامة المهنية.

يؤكد هذا الأداء المتميز قوة برنامج الصيدلة الإكلينيكية بجامعة القاهرة الأهلية، وما يوفره من بيئة تعليمية محفزة، ومقررات دراسية حديثة، وتدريب عملي فعّال يسهم في بناء شخصية الصيدلي الإكلينيكي القادر على المنافسة محليًا وإقليميًا.

وواصل الطلاب أداء امتحاناتهم العملية في باقي المقررات، تمهيدًا لبدء الامتحانات النظرية والشفهية، في مشهد يعكس جدية العملية التعليمية والتزام الجامعة بتخريج كوادر مؤهلة تمتلك العلم والمهارة، بما يجعل برنامج الصيدلة الإكلينيكية بـ جامعة القاهرة الأهلية وجهة تعليمية جاذبة للطلاب الراغبين في مستقبل مهني متميز في مجال العلوم الصيدلانية.

