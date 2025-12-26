الجمعة 26 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

انطلاق الامتحانات العملية لطلاب برنامج الصيدلة الإكلينيكية بجامعة القاهرة الأهلية

امتحانات الصيدلة
امتحانات الصيدلة الإكلينيكية بجامعة القاهرة الأهلية
18 حجم الخط

انطلقت الامتحانات العملية لطلاب برنامج الصيدلة الإكلينيكية بـ جامعة القاهرة الأهلية، والتي تعكس مستوى متقدمًا من الإعداد العلمي والمهاري لطلاب البرنامج منذ الفصل الدراسي الأول.

وأدّى الطلاب الامتحانات العملية لمقرر الكيمياء التحليلية داخل المعامل المجهزة وفق أحدث المعايير، حيث جاءت الاختبارات لقياس ما اكتسبه الطلاب من مهارات أساسية ومتقدمة، شملت الفهم الدقيق لمبادئ حسابات الصيغ الكيميائية، وتحليل البيانات الخاصة بالمحاليل المنظمة والتوازن الكيميائي، والتعامل مع الطرق الكيميائية المختلفة لتحليل المحاليل القياسية، إلى جانب القدرة على اختيار أساليب التحليل الأنسب لتحليل المواد الصيدلانية بمختلف أنواعها.

 

وأظهرت نتائج الامتحانات العملية مستوىً متميزًا من الأداء والانضباط، بما يعكس نجاح المنظومة التعليمية بالبرنامج في إعداد طلاب قادرين على التطبيق العملي السليم والتفكير التحليلي العلمي، وترجمة ما تم تدريسه وتدريبهم عليه طوال الفصل الدراسي إلى أداء واقعي داخل المعمل، وفق معايير الجودة والسلامة المهنية.

يؤكد هذا الأداء المتميز قوة برنامج الصيدلة الإكلينيكية بجامعة القاهرة الأهلية، وما يوفره من بيئة تعليمية محفزة، ومقررات دراسية حديثة، وتدريب عملي فعّال يسهم في بناء شخصية الصيدلي الإكلينيكي القادر على المنافسة محليًا وإقليميًا.

وواصل الطلاب أداء امتحاناتهم العملية في باقي المقررات، تمهيدًا لبدء الامتحانات النظرية والشفهية، في مشهد يعكس جدية العملية التعليمية والتزام الجامعة بتخريج كوادر مؤهلة تمتلك العلم والمهارة، بما يجعل برنامج الصيدلة الإكلينيكية بـ جامعة القاهرة الأهلية وجهة تعليمية جاذبة للطلاب الراغبين في مستقبل مهني متميز في مجال العلوم الصيدلانية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جامعة القاهرة الأهلية الصيدلة الاكلينيكية الفصل الدراسي الاول الكيمياء التحليلية جامعة القاهرة العلوم الصيدلانية

مواد متعلقة

ضوابط امتحانات الفصل الدراسي الأول بالجامعات (إنفوجراف)

جامعة القاهرة الأهلية تعلن فتح باب القبول للفصل الدراسي الثاني 2025-2026

في احتفالها بعيد العلم، جامعة القاهرة تكرم قادة التعليم من أبنائها المتميزين

انطلاق برنامج الصيدلة الإكلينيكية بشراكة أكاديمية بين جامعتي المنصورة الأهلية ومانشستر البريطانية

الأكثر قراءة

سعر الخضار اليوم، ارتفاع 6 أصناف منها الطماطم وانخفاض الليمون لأول مرة منذ شهر

تهاوي الصغرى بالمحافظات، درجات الحرارة اليوم الجمعة في مصر

أماكن سقوط الأمطار اليوم الجمعة

إعادة فتح الطريق الإقليمي والإسكندرية الصحراوي بعد انحسار الشبورة المائية

كأس الأمم 2025، ترتيب المجموعة الثانية قبل مواجهة مصر وجنوب أفريقيا

موعد مباراة مصر وجنوب أفريقيا في كأس الأمم والقنوات الناقلة

واشنطن تعتزم توجيه ضربات عسكرية جديدة ضد داعش بغرب أفريقيا وسط مخاوف من مسيرات التنظيم

كيف تستخدم النقاط من بطاقات بنك القاهرة؟

خدمات

المزيد

كيف تستخدم النقاط من بطاقات بنك القاهرة؟

هل تتيح بطاقة بلاتينيوم خصم عند التسوق في أماكن خارجية؟

4 جنيهات في البلدي، ارتفاع سعر الفراخ اليوم الجمعة 26 ديسمبر 2025

الريال العماني يسجل 123.81 جنيه للبيع في البنك المركزي

المزيد

انفوجراف

عميد قصر العيني يكشف حقيقة وجود طلاب لاجئين بالكلية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم رؤية المجوهرات في المنام وعلاقتها بالحصول على مبلغ مالي كبير

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 26 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 26 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads