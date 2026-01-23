خبير عسكري: الحشد العسكري الأمريكي بالمنطقة يستهدف الضغط على إيران للقبول بمطالب واشنطن

18 حجم الخط

قال اللواء نصر سالم، الخبير العسكري والاستراتيجي، إن الحشد العسكري الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط هدفه في المقام الأولى الضغط على النظام الإيراني للقبول بالمطالب الأمريكية وهي تسليم اليورانيوم المخصب والحد من قدرات البرنامج الصاروخي الإيراني.

خبير عسكري يكشف سر الحشد العسكري الأمريكي في المنطقة

وأضاف اللواء نصر سالم، في تصريحات لـ فيتو أنه في حال عدم استجابة النظام الإيراني للمطالب الأمريكية، فإنه من المتوقع أن تنفذ الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل ضربة عسكرية دقيقة تستهدف قادة النظام الإيراني لإسقاطه.

وأوضح الخبير العسكري أن القوات الأمريكية المتمركزة في المنطقة تعد خطة دقيقة ومحسوبة لتوجيه ضربة ضد إيران وتلاشي الخسائر التي قد يسببها الرد الإيراني على الهجوم الأمريكي.

وبدأت السفن الحربية الأمريكية بما في ذلك حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن" وعدد من المدمرات والطائرات المقاتلة في التحرك من منطقة آسيا والمحيط الهادي، الأسبوع الماضي.

وصول حاملات طائرات أمريكية للشرق الأوسط

يأتي ذلك وسط تصاعد التوترات بين إيران والولايات المتحدة في أعقاب حملة قمع شديدة على الاحتجاجات في أنحاء إيران في الأشهر الأخيرة، وفق ما أوردته "رويترز".

وقال أحد المسؤولين إن هناك أيضًا أنظمة دفاع جوي إضافية يجري النظر في إرسالها إلى الشرق الأوسط. وغالبًا ما تزيد الولايات المتحدة من قوام القوات الأمريكية في الشرق الأوسط في لحظات تصاعد التوترات الإقليمية، وهو أمر يشير خبراء إلى أنه يمكن أن يكون ذا طبيعة دفاعية تمامًا.

ومع ذلك، حشد الجيش الأمريكي تعزيزات كبيرة في الصيف الماضي قبل الضربة التي وجهها في يونيو ضد البرنامج النووي الإيراني، وتفاخرت الولايات المتحدة فيما بعد بالسرية التي أخفت بها نيتها توجيه ضربة.

