شباب امرأة.. تحفة الواقعية المصرية التي هزت مهرجان "كان".. إسرائيل تعرض الفيلم وتحية كاريوكا تغضب.. إعادة تقديم القصة في عمل درامي.. وهذا سر اعتراض يوسف شاهين عليه

18 حجم الخط

يعد فيلم «شباب امرأة» واحدًا من أشهر أفلام مخرج الواقعية صلاح أبو سيف، وقصة مصرية خالصة أصبحت علامة بارزة في تاريخ السينما المصرية، حيث حصد المركز السادس ضمن قائمة أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية، كما مثل مصر في المسابقة الرسمية لمهرجان كان السينمائي، ليخلد اسمه كأحد أعمدة السينما الكلاسيكية.

عرض أول يهز الشاشة.. يناير 1956

عرض فيلم «شباب امرأة» لأول مرة في منتصف يناير عام 1956، وهو مأخوذ عن قصة قصيرة للأديب أمين يوسف غراب، شارك في كتابة السيناريو كل من نجيب محفوظ وصلاح أبو سيف، بينما كتب الحوار السيد بدير.

قام ببطولة الفيلم نخبة من نجوم الزمن الجميل: تحية كاريوكا، شادية، شكري سرحان، عبد الوارث عسر، سراج منير، وهو من إنتاج وحيد فريد، رمسيس نجيب، وصلاح أبو سيف.

تحية كاريوكا وشكري سرحان.. ثنائي لا ينسى

اعتمد الفيلم على ثنائية مميزة جمعت بين تحية كاريوكا وشكري سرحان، وقدما معًا واحدة من أكثر العلاقات الدرامية تعقيدًا وجرأة في السينما المصرية.

شباب امرأة بطولة تحية كاريوكا وشكري سرحان

قصة شاب ريفي وامرأة خطرة

يحكي الفيلم قصة إمام بلتاجي حسنين، الشاب الريفي الذي يأتي إلى القاهرة للدراسة في الجامعة، ويستأجر غرفة في منزل الست شفاعات، المرأة المطلقة ذات الشخصية القوية، تنجذب إليه وتحاول إغواءه، فيقع في الرذيلة وتتدهور دراسته، قبل أن ينصحه أحد أقاربه بالابتعاد عنها والتحرر من سيطرتها.

200 جنيه تشعل أزمة قضائية

لم يتوقف الجدل عند الشاشة، بل امتد إلى ساحات المحاكم، فقد كان أمين يوسف غراب قد اتفق مع المنتج رمسيس نجيب على الحصول على 200 جنيه مقابل القصة، بشرط استمرار عرض الفيلم أربعة أسابيع متواصلة، وهو ما تم تدوينه في اتفاق رسمي.

لكن الفيلم رفع من دور العرض بعد ثلاثة أسابيع فقط لإفساح المجال لفيلم هندي، ثم أعيد عرضه لثلاثة أسابيع أخرى قبل سحبه نهائيًا رغم نجاحه، وعندما طالب غراب بحقه، رد المنتج بأن الشرط لم يتحقق، فلجأ الأديب إلى القضاء للمطالبة بالمبلغ، وأعاد لاحقًا إصدار القصة في رواية كاملة بنفس الاسم.

إسرائيل تعرض الفيلم وتحيا كاريوكا تغضب

بعد مشاركة الفيلم في مهرجان كان، فوجئ الجميع بعرض «شباب امرأة» على شاشات إسرائيل، ما أثار غضب تحية كاريوكا.

عبد الوارث عسر وشكري سرحان

ونشرت مجلة روز اليوسف عام 1956 مطالبة الفنانة بفتح تحقيق عاجل لمعرفة كيف خرج الفيلم من مصر، وتطبيق قانون حماية الملكية الفكرية.

وأشار محرر الخبر إلى أن معظم الأفلام المصرية كانت تعرض في إسرائيل منذ ثلاث سنوات، ويتم الحصول عليها عبر وسطاء في قبرص وتركيا.

يوسف شاهين يعترض: الفيلم لا يمثل مصر

وكشفت مجلة روز اليوسف أيضًا أن المخرج يوسف شاهين اعترض على اختيار فيلم «شباب امرأة» للمشاركة في مهرجان كان، رغم قرار لجنة الاختيار برئاسة يحيى حقي.

أرسل شاهين برقية إلى رئيس الوزراء يتهم فيها الفيلم بأنه دون المستوى ولا يعبر عن الواقع المصري، وتم تحويل الشكوى إلى مصلحة الاستعلامات، كما رشح فيلمه «صراع في الميناء» بطولة فاتن حمامة وعمر الشريف بدلًا منه، وشن هجومًا صحفيًا على الفيلم رغم صداقته الكبيرة بمخرجه.

مخرج الواقعية صلاح أبو سيف

صلاح أبو سيف يرد ويحكي كواليس كان

علّق المخرج صلاح أبو سيف قائلًا إن يوسف شاهين اتهم الفيلم بالاقتباس وبالإساءة لسمعة مصر، لكنه نجح في الحصول على موافقة السفر إلى كان.

وسافر أبو سيف برفقة يحيى حقي، وتحية كاريوكا التي حضرت العرض بالملاية اللف، وهناك وقعت مشادة شهيرة بينها وبين الممثلة الأمريكية سوزان هيوارد بعد إساءتها للعرب، ما دفع إدارة المهرجان للاعتذار رسميًا.

وأضاف أن النقاد هاجموا الفيلم قبل عرضه لأنه من بلد جمال عبد الناصر، لكن بعد عرضه فاز بجائزة خاصة من المهرجان بعنوان «روح الفكاهة».

بوستر فيلم شباب امرأة في كان

تحية كاريوكا: لم أعرف حجم الدور ولا الأجر

قالت تحية كاريوكا عن دورها في الفيلم إنها وافقت على البطولة دون معرفة حجم الدور أو الأجر، خاصة أن الفيلم كان التجربة الأولى لشركة إنتاج وضع شركاؤها كل ما يملكون لإنجاحه، حتى إن صلاح أبو سيف باع مصاغ زوجته لتمويل الفيلم.

شادية بدل فاتن حمامة.. و2000 جنيه أجرها

كشفت تحية في حوار مع مجلة صباح الخير عام 1956 أن صلاح أبو سيف رشح فاتن حمامة لدور «سلوى»، لكنها رفضت لصغر الدور وضعف الأجر، فاقترحت تحية اسم شادية، التي قبلت الدور من أجل الصداقة.

تقاضت شادية 2000 جنيه، بينما حصلت تحية على 500 جنيه، وشكري سرحان على 300 جنيه، وحققت شادية نجاحًا لافتًا في الدور.

غادة عبد الرازق ويوسف عمر في شباب امرأة

«شباب امرأة» يعود في رمضان

في رمضان الماضي، أعيد تقديم قصة «شباب امرأة» في عمل درامي جديد بنفس الاسم، من بطولة غادة عبد الرازق في دور شفاعات، ويوسف عمر في دور إمام، وبسنت شوقي بدلًا من شادية.

العمل من تأليف سليمان عبد الملك وإخراج أحمد حسن، ليؤكد أن قصة أمين يوسف غراب ما زالت قادرة على إثارة الجدل بعد أكثر من نصف قرن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.