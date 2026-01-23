صحة الإسكندرية تستقبل أطباء الامتياز بمستشفيات الجامعة

18 حجم الخط

استقبل الدكتور محمد يحيى بدران، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، أعضاء بورد التدريب الإلزامي لأطباء الامتياز بمستشفيات جامعة الإسكندرية، خلال زيارة ميدانية لمركز صحة الأسرة بسموحة.

ياتى ذلك في إطار التعاون المشترك بين مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية وكلية الطب جامعة الإسكندرية، لمتابعة برنامج تدريب أطباء الامتياز بالوحدات والمراكز الصحية الأولية وذلك بحضور الدكتورة هناء عبد الرحيم مدير عام الشئون الوقائية والرعاية الأساسية.

وضم وفد بورد التدريب كلًا من الدكتورة عزة بركة أستاذ الفارماكولوحيا الإكلينيكية ومدير وحدة ضمان الجودة ومقرر بورد تدريب أطباء الامتياز كلية الطب جامعة الإسكندرية، والدكتور يحيى عبد الغفار استاذ بقسم طب المجتمع والصحة العامة بكلية الطب جامعة الاسكندرية ومنسق التدريب الميداني لطب الاسرة لأطباء الامتياز، والدكتورة هالة عبد الرؤوف أستاذ الميكروبيولوجيا الطبية ومقرر بورد تدريب أطباء الامتياز بكلية الطب جامعة الإسكندرية

وتناول اللقاء التأكيد على أهمية تطوير منظومة التدريب الميداني وتعزيز التكامل بين الجهات المعنية، بما يسهم في توحيد آليات التنفيذ وضمان استمرارية البرنامج، إلى جانب دعم أساليب التقييم الدوري للتجربة التدريبية، ورصد الجوانب الإيجابية والبناء عليها، والتعامل مع التحديات التي ظهرت خلال التطبيق، ودراسة المقترحات التطويرية، بما ينعكس إيجابًا على جودة التدريب المقدم للدفعات القادمة.

وأشاد أعضاء بورد التدريب بحسن التنسيق والتعاون بين مديرية الشئون الصحية وكلية الطب جامعة الإسكندرية، وبنجاح العام الأول من البرنامج، وتحقيق أقصى استفادة علمية وعملية للأطباء المتدربين. كما تم توجيه الشكر للقائمين على البرنامج بمديرية الشئون الصحية، إضافة إلى مديري الوحدات والمراكز ومنسقي التدريب بالمراكز الصحية، تقديرًا لجهودهم وحسن تعاونهم في إنجاح البرنامج التدريبي.

وخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة رضوى محمد ناصر منسق تدريب الجامعة، آليات تنفيذ برنامج تدريب أطباء الامتياز بالوحدات والمراكز الصحية الأولية التابعة لإدارة الرعاية الصحية الأساسية والشئون الوقائية، والذي بدأ تنفيذه في مارس 2025، مستهدفًا أطباء امتياز دفعات أكتوبر 2023 وأبريل 2024، بالإضافة إلى الأطباء الوافدين.

وأوضحت دكتورة هناء عبد الرحيم،أن إجمالي عدد المتدربين تجاوز 1200 طبيب امتياز، حيث يتم تقسيمهم إلى مجموعات تدريبية مكونة من حوالي 200 طبيب، ويتم توزيعهم داخل 12 وحدة ومركزًا لطب الأسرة، بما يحقق التوازن بين الجوانب النظرية والتطبيق العملي.

ويشمل البرنامج التدريبي التعرف على ملفات المرضى، وعيادات طب الأسرة، وتنظيم الأسرة، وعيادات الأخصائيين (الأطفال – القلب – الرمد)، إضافة إلى أقسام الطوارئ، وعيادات المشورة، وبرنامج الألف يوم الذهبية، وأعمال مكتب الصحة.

وأكد بدران أن تدريب أطباء الامتياز داخل وحدات ومراكز الرعاية الصحية الأولية يُعد أحد المحاور الأساسية لبناء كوادر طبية مؤهلة، مشيرًا إلى حرص مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية على دعم الشراكات مع المؤسسات الأكاديمية، وتطوير منظومة التدريب بشكل مستمر، بما يحقق أفضل استفادة للأطباء المتدربين وينعكس إيجابًا على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

كما حضر اللقاء الدكتورة شريهان فؤاد، مدير العلاقات العامة والدكتورة شيماء فرج، مدير مركز طب أسرة سموحة، والدكتورة دينا مجدي مسئول تدريب أطباء الامتياز بالمركز.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.