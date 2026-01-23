حبس بائع فول متهم بقتل أبنائه الأربعة في الإسكندرية

18 حجم الخط

قررت النيابة العامة، اليوم، بحبس الأب المتهم بإنهاء حياة أبنائه الأربعة بمحافظة الإسكندرية 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك بعد تحقيقات استمرت لعدة ساعات وحتى فجر اليوم، لكشف تفاصيل الواقعة.

وكانت جهات التحقيق، قد كشفت تفاصيل جديدة في الحادث المأساوي الذي شهدته منطقة كرموز بمحافظة الإسكندرية، بعد قيام بائع فول بقتل أبنائه الأربعة وإلقائهم في الملاحات منذ أيام حيث كثف فريق البحث الجنائي لكشف ملابسات الواقعة.

وتبين أن المتهم كان يقيم هو وأبناؤه الخمسة عند شقيقته في منطقة الورديان وفي يوم الواقعة أخذ أبناءه الأربعة؛ نجله الكبير وشقيقاته البنات في الساعة السابعة 7 صباحا وترك نجله الصغير يدعى “ر.ح” نائما وعاد بدونهم في الساعة الثالثة عصرا ونزل مرة أخرى في الساعة السابعة وعند سؤاله عن الأبناء أجاب أنه استأجر شقة جديدة وخرج ولم يعد مرة أخرى حتى اكتشاف الواقعة.

وشهدت منطقة الطريق الساحلي بمنطقة كرموز وسط الإسكندرية حادثا مأساويا، حيث عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية على 4 جثث داخل الملاحات.

البداية كانت عندما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد بتلقى بلاغ يفيد بالعثور على جثث مجهولة داخل ملاحات بدائرة قسم كرموز وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ، وتم فرض كردون أمنى واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتمكن فريق من ادارة البحث الجنائي من جهودهم لتحديد هوية المتوفين، ومن فحص بلاغات التغيب في نطاق الإسكندرية، وتبين أن والد المجني عليهم هو مرتكب الواقعة وتم نقل الجثامين للمشرحة تحت تصرف جهات التحقيق، والعرض على جهات التحقيق.

