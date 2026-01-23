ترتيب الأهلي قبل صدام يانج أفريكانز الليلة

18 حجم الخط

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره يانج أفريكانز التنزاني، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، التي ستقام على ملعب برج العرب.

وخاض الأهلي مباراتين حتى الآن في دور المجموعات، حيث افتتح مشواره بمواجهة شبيبة القبائل الجزائري في القاهرة، قبل أن يحل ضيفا على الجيش الملكي المغربي في الجولة الثانية.

ترتيب الأهلي ويانج أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا

ويحتل الأهلي المركز الأول في جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، بعدما خاض مباراتين فاز في واحدة وتعادل في الأخرى، بينما يتواجد يانج أفريكانز في المركز الثاني بنفس الرصيد من النقاط، لكن بفارق الأهداف لصالح الأهلي.

مباراة الأهلي ويانج أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا

ويدخل النادي الأهلي المباراة سعيًا في تحقيق الفوز والاقتراب أكثر من صدارة المجموعة، والسعي لضمان خطف بطاقة التأهل الدور المقبل من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي ويانج أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع فريق يانج أفريكانز التنزاني في الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال أفريقيا اليوم الجمعة في تمام الساعة السادسة مساء.

