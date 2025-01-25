أول رد من تيك توك على شكاوى مستخدمي التطبيق في الولايات المتحدة

عبر مستخدمون لتيك توك في الولايات المتحدة عن شكوك في تعرضهم للرقابة بعد رفع الحظر في البلاد عن التطبيق المملوك لشركة بايت دانس الصينية بموجب أمر تنفيذي من الرئيس دونالد ترامب.

ويلاحظ المستخدمون اختلافا في منصة المقاطع المصورة القصيرة بعد رفع حظر فُرض بموجب قانون جديد يتطلب بيعه لمشتر أمريكي فيما تعهد ترامب بإيجاد حل لهذا الحظر.

شكاوى المستخدمين لتطبيق تيك توك

وتعهد ترامب بإيجاد حل للحظر، مع وجود عدة مشترين محتملين منهم شخصيات تربطها علاقات وثيقة بالرئيس الجديد.

ويقول المستخدمون إنهم يشاهدون عددا أقل من فيديوهات البث المباشر، كما تتم إزالة بعض المنشورات أو الإبلاغ بمعدلات أعلى عن مقاطع تمثل انتهاكا للقواعد العامة للنشر على التطبيق، وإن ذلك تضمن سلوكيات كان مسموحا بها في السابق.

وقال بيان لمسئولين عن تطبيق تيك توك: "سياساتنا وخوارزمياتنا لم تتغير خلال عطلة نهاية الأسبوع، ونعمل بجد لإعادة عملياتنا في الولايات المتحدة إلى وضعها الطبيعي ونتوقع اضطرابا مؤقتا في أثناء استعادة خدماتنا، ما قد يؤثر على ميزات تيك توك أو وصول المستخدمين إلى التطبيق".

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