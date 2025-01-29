الأربعاء 29 يناير 2025
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اقتصاد

مايكروسوفت وشراء تيك توك، أبرز تطورات المحادثات للاستحواذ على الشركة الصينية

تيك توك، فيتو
تيك توك، فيتو

مايكروسوفت وشراء تيك توك، بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول  قيام شركة مايكروسوفت بإجراء محادثات لشراء الفرع الأمريكي لشركة بايت دانس الصينية المالكة لتطبيق تيك توك سلطت الأضواء مرة أخرى على التطبيق الشهير  تيك توك. 

 

تعليق شركة مايكروسوفت 

ورغم رفض شركة مايكروسوفت التعليق على تقارير بشأن مشاركة الشركة في صفقة للاستحواذ على التطبيق لكن محادثات شراء تيك توك من الجانب الأمريكي لم تكن قاصرة على مايكروسوفت فقط حيث ألمح رجل الأعمال الأشهر في العالم إيلون ماسك إلى رغبته فى شراء التطبيق  الذي يستخدمه أكثر من 170 مليون أمريكي.

كما قدمت شركة Perplexity الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي عرضًا للاندماج مع تيك توك الولايات المتحدة وقدم الملياردير فرانك ماكورت، المالك السابق لفريق لوس أنجلوس دودجرز، عرضًا رسميًا لشراء تيك توك.

 

كما أن مايكروسوفت كانت قد انضمت بجانب أوراكل إلى سباق شراء تيك توك في  2020، عندما ضغط ترمب لأول مرة على بايت دانس إما للبيع في الولايات المتحدة أو مواجهة الحظر. 

وأوضح ترامب أنه منحاز لمنصة تيك توك بشكل كبير، مشيرا إلى وجود الكثير من الأشخاص الذين يتقدمون بعطاءات لشراء التطبيق  وأنه يود أن يرى حرب مزايدات على التطبيق. 

فرض حظر على تيك توك 

أول رد من تيك توك على شكاوى مستخدمي التطبيق في الولايات المتحدة

ترامب يمهد لبيع "تيك توك" إلى ماسك

وكان ترامب قد وقع على أمر تنفيذي لتأخير فرض حظر على تيك توك لأسباب تتعلق بالأمن القومي لمدة 75 يومًا، بعد أن كان مقررًا إغلاقه في 19 يناير 2025 مقترحا أن تكون للولايات المتحدة ملكية 50% من التطبيق في الولايات المتحدة مقابل عدم حظره ويمكنها بموجب هذه الحصة مراقبة تيك توك.

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