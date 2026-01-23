الجمعة 23 يناير 2026
الاتحاد الأفريقي يعيد عضوية غينيا بعد فوز دومبوي بالانتخابات الرئاسية

قرر الاتحاد الأفريقي، اليوم الجمعة، استعادة عضوية غينيا بعد تنظيم الانتخابات الرئاسية بنجاح، والتي فاز فيها مامادي دومبوي بنسبة 86.7% من الأصوات.


وجاء في بيان نشر على موقع مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي: "يقرر مجلس السلم والأمن... إلغاء تعليق مشاركة جمهورية غينيا في أنشطة الاتحاد الأفريقي... ويقترح على جمهورية غينيا استئناف مشاركتها في أنشطة الاتحاد دون تأخير".

ورحب الاتحاد بالخطوات الإيجابية التي تم اتخاذها خلال الانتقال السياسي في غينيا، والتي مكنت من تنظيم الانتخابات الرئاسية بنجاح.


وقد جرت أول انتخابات رئاسية بعد الانقلاب في غينيا في 28 ديسمبر من العام الماضي. وفاز مامادي دومبوي، الذي تولى قيادة البلاد إثر الانقلاب العسكري، بفارق كبير حيث حصل على 86.7% من الأصوات.

وكان الانقلاب قد وقع في سبتمبر 2021، حيث قام دومبوي، ومجموعة من العسكريين بعزل الرئيس ألفا كوندي، الذي تولى السلطة منذ 2010 وأعيد انتخابه في 2020 لفترة ثالثة. وبعد أيام قليلة، أوقف الاتحاد الأفريقي عضوية البلاد في المنظمة.

