مدير تعليم القاهرة تتفقد كنترولات تصحيح امتحانات الإعدادية وتؤكد: لا مجال للخطأ

تفقدت الدكتورة همت أبو كيلة، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة أعمال كنترول شرق مدينة نصر، ويأتي ذلك في إطار الحرص الكامل على الاطمئنان على أعمال الرصد وتجميع الدرجات بنتائج الشهادة الإعدادية، والتأكد من تطبيق أعلى معايير الدقة والشفافية والانضباط، حفاظًا على حقوق الطلاب وتحقيق مبدأ العدالة الكاملة في نتائج الشهادة الإعدادية.

وأكدت الدكتورة همت أبو كيلة خلال متابعتها أن لا مجال للخطأ، وأن مصلحة الطالب تأتي في مقدمة الأولويات، مشددة على الالتزام الكامل بالإجراءات المنظمة لأعمال الكنترول، والعمل بروح الفريق الواحد حتى الانتهاء من إعلان النتائج بكل نزاهة واطمئنان.

وأكدت مدير المديرية على المتابعة الميدانية المستمرة، ليلًا ونهارًا، تأتي ترجمة فعلية لمسئولية وطنية، ورسالة طمأنة لأولياء الأمور بأن كل درجة محسوبة بدقة وكل حق محفوظ.

جاء ذلك بعد قيامها بجولة ميدانية ليلية شملت مركز تقدير درجات الشهادة الإعدادية وكنترول إدارة المقطم التعليمية، لمتابعة أعمال التصحيح ورصد الدرجات على أرض الواقع.

وتفقدت "مدير تعليم القاهرة" سير العمل داخل الكنترول، وآليات التصحيح، ومدى الالتزام الكامل بالتعليمات والضوابط المنظمة لأعمال التقدير، مؤكدة أن الدقة والحياد والعدالة الكاملة تمثل ثوابت لا تقبل التهاون، وأن حق الطالب خط أحمر لا يمس.

