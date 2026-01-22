مي القاضي تكشف تفاصيل تعرضها لحملة تشويه ممنهجة

18 حجم الخط

مي القاضي، كشفت الفنانة مي القاضي عن تعرضها لحملة تشويه ممنهجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، مؤكدة أن ما حدث لم يكن عفويًا، بل جاء في توقيت واحد وبأسلوب منظم يهدف إلى الإساءة وتشويه الصورة أمام الجمهور.

صور قديمة وتعليقات مسيئة في يوم واحد.. تفاصيل بداية أزمة مي القاضي

وقالت مي القاضي، في مداخلة هاتفية ببرنامج «90 دقيقة» المذاع عبر قناة «المحور»، إن الصور التي أُعيد تداولها مؤخرًا ليست جديدة، بل تعود إلى فستان كانت ترتديه في حفل زفاف منذ أكثر من ثلاث سنوات.

وأوضحت أن المفاجأة تمثلت في إعادة نشر الصور على عدد كبير من الصفحات المختلفة في اليوم نفسه، مصحوبة بتعليقات مسيئة ومتعمدة، ما جعلها تشعر بالصدمة والاستياء من حجم الهجوم وتوقيته.

«ما عنديش أعداء».. مي القاضي تنفي وجود خلافات داخل الوسط الفني

وأكدت الفنانة مي القاضي أنها لم تتوقع أن تكون هدفًا لمثل هذه الحملة، مشيرة إلى أنها لا تمتلك أعداء داخل الوسط الفني، ولا تدخل في صراعات أو خلافات مع زملائها.

وقالت:«ما عنديش صحاب في الشغل، وما عنديش أعداء.. كلنا زملاء وبنخلص شغلنا وبنسأل عن بعض»، في إشارة إلى أن طبيعة علاقتها بزملائها قائمة على الاحترام المهني فقط.

صفحات متعددة وإشراف مجهول.. مؤشرات على حملة مدفوعة ومقصودة

وأشارت مي القاضي إلى أن تزامن نشر الصور على صفحات متعددة في وقت واحد يكشف عن وجود جهات مجهولة تقف خلف هذه الحملة، وتقوم بدفع أموال لإعادة تدوير محتوى سلبي وانتشاره على نطاق واسع.

واعتبرت أن هذا الأسلوب يعكس نمطًا متكررًا لاستغلال السوشيال ميديا في تشويه الشخصيات العامة، خاصة الفنانين، عبر إثارة الجدل وصناعة أزمات غير حقيقية.

«النجاح أصبح سببًا للهجوم».. مي القاضي تكشف وجهًا آخر لحملات التشويه

وفي مداخلة أخرى، أكدت الفنانة مي القاضي أن حملات التشويه على مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت ظاهرة تستهدف الفنانين الناجحين تحديدًا، معتبرة أن النجاح في حد ذاته تحول إلى سبب للهجوم والتربص.

وأضافت أن هذه الحملات غالبًا ما يكون مصدرها من داخل الوسط الفني وليس من خارجه، قائلة:«اللي بره الوسط ما يعرفوش يعملوا حملات بالشكل ده، ومحدش هيستفيد إنه يهاجم حد مش من مجاله».

فبركة الصور والتلاعب بالمحتوى.. خطر متصاعد يهدد الفنانين

وحذّرت مي القاضي من خطورة فبركة الصور أو استخدامها بشكل مسيء، مؤكدة أن التلاعب بالمحتوى الرقمي أصبح سلاحًا خطيرًا في يد بعض الصفحات التي تسعى للشهرة أو لتحقيق مكاسب مادية على حساب سمعة الآخرين.

وشددت على أن الهدف الحقيقي من هذه الحملات هو تشويه صورة الفنان أمام جمهوره وخلق حالة من الجدل والفضائح المصطنعة.

تحرك قانوني وثقة في مؤسسات الدولة لمواجهة التشويه الإلكتروني

وأوضحت الفنانة أنها بدأت بالفعل في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، بالتعاون مع فريقها القانوني، حيث تم توثيق الصور المتداولة عبر «سكرين شوت»، وتقديم بلاغات رسمية للجهات المختصة.

وأكدت مي القاضي ثقتها الكاملة في مؤسسات الدولة وقدرتها على مواجهة هذه التجاوزات، وحماية الفنانين من التشويه الإلكتروني، إلى جانب إغلاق الصفحات المسيئة ومحاسبة القائمين عليها.

رسالة أخيرة للجمهور والإعلام: الوعي هو خط الدفاع الأول

واختتمت مي القاضي حديثها بتوجيه رسالة إلى جمهورها ووسائل الإعلام، مطالبة بضرورة التعامل بحذر مع أي صور أو أخبار متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن الوعي هو السلاح الحقيقي في مواجهة حملات التشويه والفبركة.

