مي القاضي تواجه أحمد فهمي بصراعات مثيرة في مسلسل "2 قهوة"

انتهت الفنانة مي القاضي من تصوير كافة مشاهدها في مسلسل "2 قهوة" مع الفنان أحمد فهمي والمقرر عرضه قبل نهاية العام الجاري عبر شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية، حيث تجسد مي خلال أحداث العمل شخصية مذيعة تليفزيونية تدعى هند عبد العزيز، وهى طليقة أحمد فهمي وتدخل معه في صراعات كبيرة ومثيرة طوال الأحداث.

مسلسل 2 قهوة

مسلسل "2 قهوة" بطولة أحمد فهمى، مرام على، محسن محيى الدين، مى القاضى، نانسى صلاح، حازم ايهاب، بسنت أبو باشا، إسماعيل فرغلى، أحمد الشامى، باهر النويهى، حسناء سيف الدين، عمر رياض، كريم العمرى، هبة الأباصيرى، معتز حسين وعدد آخر من الفنانين، والمسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج عصام نصار وإنتاج أحمد عبد العاطى.

وفى سياق آخر، تنتظر مى القاضي انطلاق فيلم "أوسكار – عودة الماموث" فى السينمات منتصف شهر أكتوبر الجارى، حيث تشارك فى بطولته بطولته إلى جانب أحمد صلاح حسنى، هنادى مهنا، محمد ثروت، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم محمود عبد المغنى، والعمل قصة أحمد حليم، سيناريو وحوار مصطفى عسكر وحامد الشراب، ومن إخراج هشام الرشيدى.

فيلم "أوسكار- عودة الماموث" ينتمى لنوعية أعمال الخيال والفانتازيا، حيث تدور أحداثه حول إعادة الماموث، وهو حيوان ضخم منقرض، إلى الحياة من خلال تجارب علمية بالتعديل الجيني، يتواجد الماموث في قلب القاهرة وينمو هناك، مما يؤدي إلى سلسلة من الأحداث المثيرة والمطاردات عبر شوارع المدينة.

يذكر أن مى القاضي شاركت في رمضان الماضى خلال مسلسل "العتاولة 2" الذى شاركت في بطولته إلى جانب أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، باسم سمرة، فيفي عبده، نسرين أمين، ثراء جبيل، هدى الأتربي، ميمي جمال، مريم الجندي، أحمد كشك، مصطفى أبوسريع، محمد التاجي، زينب العبد، لمى كتكت، وتأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج صادق الصباح.

