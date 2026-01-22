الخميس 22 يناير 2026
محافظات

إحالة أوراق عاطل للمفتي قتل صديقه بسبب الشك في زوجته بالإسكندرية

أحالت محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولي رئيس المحكمة وبعضوية كل من المستشار ياسر أبو العينين بركات والمستشار طارق محمد هريدي، وسكرتير المحكمة محمد البغدادي، أوراق المتهم "م.ح.م" إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي وحددت جلسة دور الانعقاد المقبل بشهر فبراير للنطق بالحكم لاتهامه بقتل المجني عليه "م.م.ص".

وتعود أحداث القضية المقيدة برقم 21883 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة المنتزة ثالث عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط قسم شرطة المنتزة ثالث يفيد بالعثور على جثة المجني عليه ملقاة بأحد الطرق بدائرة القسم.

وتبين من التحقيقات، أن التحريات توصلت إلي وجود شكوك للمتهم "م.ح.م" عاطل بنشوب علاقة عاطفية بين المجني عليه "م.م.ص" عاطل وبين زوجته الهاربة، وحال حضور المجني عليه بمحل إقامته ليجلسوا ويتعاطوا المواد المخدرة سويا، نشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها المتهم بالتعدي على المجني عليه بسلاح أبيض وعصا ضربا حتى توفي متأثرا بإصابته.

وكشفت التحقيقات، أن المتهم تربطه علاقة صداقة بينه وبين المجني عليه، منذ سنوات طويلة، كان نتيجتها تورط معه في ارتكاب واقعة قتل عمدا وحكم عليهما فيها بالسجن المؤبد إلا أنه في غضون أعوام قليلة أفرج عنهما، واستعادا علاقتهما، وكونوا شركة سويا، وتزوج المتهم من سيدة وأنجب منها طفلين، ثم دبت بينهما خلافات لشكة المتواصل في سلوكها، وتبادلا الدعاوي القضائية، وتركت المسكن، ومع عودة العلاقة بالمجني عليه، وفي يوم الواقعة تعاطوا المواد المخدرة، وما إن خلد المجني عليه للنوم حتي تفحص هاتفه المحمول ليتفاجأ بوجود محادثات بين المجني عليه وزوجته الهاربة، وفي الصباح نشبت مشادة تطورت إلى قيام المتهم بالتعدي عليه وكبله بالحبال وتعدي عليه بعصا وسلاح أبيض وعقب وفاته وضعه في تروسيكل وإلقى به بأحد الطرق، حتي تم العثور على جثة المحني عليه.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته إلى محكمة الإسكندرية التي أصدرت قرارها.

محكمة جنايات الاسكندرية شرطة المنتزة ثالث أمن الإسكندرية

الجريدة الرسمية