الغرف السياحية: تجاوزنا 18 مليون سائح ونقترب من تحقيق حلم الـ 30 مليونًا

أكد الخبير السياحي وعضو غرفة الشركات السياحية هاني بيتر، أن العاملين في قطاع السياحة يشعرون بحالة من الرضا والتفاؤل تجاه الأرقام المحققة خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن مصر تسير بخطوات واثقة نحو تحقيق الهدف الاستراتيجي الذي أعلنته رئاسة مجلس الوزراء قبل أكثر من عامين، وهو الوصول إلى 30 مليون سائح سنويًا.

وأوضح أن مصر تجاوزت حاجز 18 مليون سائح بعد أن كانت الأرقام لا تتعدى 14 مليون سائح، يُعد إنجازًا كبيرًا، خاصة في ظل التوترات الإقليمية والحرب الدائرة في الشرق الأوسط، وهو ما يعكس قوة المقصد السياحي المصري وقدرته على الصمود والنمو.

السياسات طويلة المدى والقرارات الذكية وراء الطفرة السياحية خلال العقد الأخير

وقال هاني بيتر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «ناسنا» المُذاع على فضائية المحور، إن ما تشهده السياحة المصرية اليوم لم يكن وليد الصدفة، بل هو نتاج سياسات ذكية وخطط مدروسة تبنتها القيادة السياسية والقطاع السياحي على مدار أكثر من عشر سنوات.

وأشار إلى أن الدولة عملت على إعادة بناء القطاع السياحي من جذوره، سواء من حيث البنية التحتية أو تطوير المقاصد السياحية أو تحسين تجربة السائح، وهو ما انعكس بشكل مباشر على معدلات الحركة السياحية.

من موكب المومياوات إلى الاكتشافات الأثرية.. أدوات قوة ناعمة أعادت مصر إلى خريطة السياحة العالمية

وأوضح بيتر أن افتتاح متحف نقل المومياوات الملكية كان بمثابة رسالة قوية للعالم عن استقرار مصر وقدرتها على تنظيم فعاليات عالمية بمستوى غير مسبوق، إلى جانب الاكتشافات الأثرية المتتالية التي جذبت اهتمام الإعلام الدولي.

وأضاف أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمدينة الأقصر وتحويلها إلى ما يشبه المتحف العالمي المفتوح، أعادت تسليط الضوء على واحدة من أعظم مدن الحضارة الإنسانية، وأسهمت في رفع معدلات الإقبال السياحي بشكل ملحوظ.

مبادرات رئاسية وتطوير البنية التحتية رفعت تصنيف مصر عالميًا وجذبت أنماط سياحية متنوعة

وأشار عضو غرفة الشركات السياحية إلى أن المبادرات الرئاسية لدعم المنشآت الفندقية، وتطوير شبكات الطرق والمطارات، كان لها دور محوري في تحسين بيئة الاستثمار السياحي، لافتًا إلى أن مصر حققت قفزات كبيرة في التصنيفات العالمية الخاصة بجودة الطرق والبنية التحتية.

وأكد أن هذا التطوير لم يخدم السياحة الثقافية فقط، بل فتح المجال أمام أنماط متعددة مثل السياحة الشاطئية، والسياحة البيئية، وسياحة المؤتمرات، والسياحة الترفيهية.

تغيير الصورة الذهنية لمصر عالميًا بعد سنوات من المخاوف الأمنية

وأوضح هاني بيتر أن هذه الجهود المتراكمة ساهمت في تغيير الصورة الذهنية لمصر لدى المجتمع الدولي، بعد سنوات كانت تشهد تخوفًا لدى السائح الأجنبي من الأوضاع الأمنية.

وأكد أن الاستقرار الأمني والتنظيم المحكم للمقاصد السياحية أعادا الثقة في المقصد المصري، وجعلا مصر وجهة مفضلة لملايين السياح من مختلف دول العالم.

العلمين والأقصر نموذج لمدن أعادت تعريف السياحة المصرية بلغة العصر

وأشار إلى أن التطوير المستمر في مدن مثل العلمين الجديدة والأقصر جعل العالم ينظر إلى مصر باعتبارها دولة تمتلك مزيجًا فريدًا من الحضارة العريقة والحداثة العمرانية.

وأوضح أن التسويق السياحي الحديث، المتواكب مع الرقمنة والتكنولوجيا ووسائل التواصل الحديثة، لعب دورًا أساسيًا في جذب شرائح جديدة من السياح، وتعريف العالم بثروات مصر السياحية المتنوعة.

السياحة المصرية على أعتاب مرحلة تاريخية جديدة

واختتم هاني بيتر تصريحاته بالتأكيد على أن مصر تقف اليوم على أعتاب مرحلة تاريخية جديدة في قطاع السياحة، مشيرًا إلى أن استمرار العمل بنفس الوتيرة سيجعل الوصول إلى 30 مليون سائح هدفًا واقعيًا وليس مجرد حلم، في ظل ما تمتلكه مصر من مقومات طبيعية وتاريخية وبشرية لا مثيل لها.

