وزير المالية: لدينا فرص واعدة لجذب تدفقات استثمارية في مجال تكنولوجيا الطاقة

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الاقتصاد المصري كبير ومتنوع، وأكثر قدرة على التوسع في المشروعات المستدامة، لافتًا إلى أننا لدينا فرص واعدة لجذب تدفقات استثمارية في مجال تكنولوجيا الطاقة.

قال كجوك، في لقائه مع المهندس وليد شتا الرئيس الإقليمى لشركة «شنايدر إلكتريك» بالشرق الأوسط وأفريقيا، إن هناك أولوية متقدمة للتصنيع والتصدير لتعزيز النمو الاقتصادي من خلال شراكات قوية للقطاع الخاص المحلي والأجنبي.

أضاف أننا نتطلع لدور أكبر للشركاء الدوليين فى النشاط الاقتصادى للإسهام فى زيادة الإنتاج والتصدير، ونستهدف توسيع نطاق الطاقة النظيفة والبنية التحتية المرنة الذكية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

أشار الوزير، إلى أن دفع النشاط الاقتصادي، هدف استراتيجي للسياسة المالية في مصر، موضحًا أن هناك مبادرات وحوافز وتسهيلات تمويلية وضريبية وجمركية وعقارية، تحفز الاستثمار والإنتاح والتصدير.

وكان أحمد كجوك وزير المالية، أكد أننا نستهدف التحول لمصادر طاقة نظيفة أكثر استدامة وأقل تكلفة من خلال الاعتماد بشكل أكبر على القطاع الخاص، موضحًا أن مشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» تلعب دورًا محوريًا فى دفع الاستثمارات الخاصة في الطاقة المتجددة.

تحلية مياه البحر وطاقة الرياح

وقال كجوك، في لقائه مع ماركو أرسيللى الرئيس التنفيذي لـ «أكوا باور» على هامش «دافوس»، أننا نتطلع للاستفادة من خبرات «أكوار باور» في تحلية مياه البحر وطاقة الرياح، لافتًا إلى أن «أكوار باور» تقدمت للمنافسة على ٣ مشروعات كبري لتحلية مياه البحر بنظام المشاركة مع القطاع الخاص سيتم طرحها خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

أضاف أننا منفتحون على أي مبادرات جادة لتحفيز الاستثمار، بحيث يرتبط استحقاق الحوافز بتحقيق النتائج على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن التسهيلات الضريبية والجمركية الأخيرة تعكس مسار الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال المحلي والأجنبي.

