الخميس 22 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

وزير المالية: لدينا فرص واعدة لجذب تدفقات استثمارية في مجال تكنولوجيا الطاقة

أحمد كجوك وزير المالية
أحمد كجوك وزير المالية
18 حجم الخط

 أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الاقتصاد المصري كبير ومتنوع، وأكثر قدرة على التوسع في المشروعات المستدامة، لافتًا إلى أننا لدينا فرص واعدة لجذب تدفقات استثمارية في مجال تكنولوجيا الطاقة.

قال كجوك، في لقائه مع المهندس وليد شتا الرئيس الإقليمى لشركة «شنايدر إلكتريك» بالشرق الأوسط وأفريقيا، إن هناك أولوية متقدمة للتصنيع والتصدير لتعزيز النمو الاقتصادي من خلال شراكات قوية للقطاع الخاص المحلي والأجنبي.

أضاف أننا نتطلع لدور أكبر للشركاء الدوليين فى النشاط الاقتصادى للإسهام فى زيادة الإنتاج والتصدير، ونستهدف توسيع نطاق الطاقة النظيفة والبنية التحتية المرنة الذكية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

أشار الوزير، إلى أن دفع النشاط الاقتصادي، هدف استراتيجي للسياسة المالية في مصر، موضحًا أن هناك مبادرات وحوافز وتسهيلات تمويلية وضريبية وجمركية وعقارية، تحفز الاستثمار والإنتاح والتصدير.

وكان أحمد كجوك وزير المالية، أكد أننا نستهدف التحول لمصادر طاقة نظيفة أكثر استدامة وأقل تكلفة من خلال الاعتماد بشكل أكبر على القطاع الخاص، موضحًا أن مشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» تلعب دورًا محوريًا فى دفع الاستثمارات الخاصة في الطاقة المتجددة.  

تحلية مياه البحر وطاقة الرياح

وقال كجوك، في لقائه مع ماركو أرسيللى الرئيس التنفيذي لـ  «أكوا باور» على هامش «دافوس»، أننا نتطلع للاستفادة من خبرات «أكوار باور» في تحلية مياه البحر وطاقة الرياح، لافتًا إلى أن  «أكوار باور» تقدمت للمنافسة على ٣ مشروعات كبري لتحلية مياه البحر بنظام المشاركة مع القطاع الخاص سيتم طرحها خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وزير المالية: التسهيلات الضريبية والجمركية الأخيرة تعكس الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال

وزير المالية: 73% نموا في استثمارات القطاع الخاص المصري والأجنبي خلال 2025

أضاف أننا منفتحون على أي مبادرات جادة لتحفيز الاستثمار، بحيث يرتبط استحقاق الحوافز بتحقيق النتائج على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن التسهيلات الضريبية والجمركية الأخيرة تعكس مسار الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال المحلي والأجنبي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وزير المالية شنايدر إلكتريك الاقتصاد المصري النمو الاقتصادى المشروعات المستدامة الطاقة النظيفة

مواد متعلقة

تعزيز دور القطاع الخاص وتطوير البنية التحتية، السيسي يستعرض الرؤية المصرية لتحقيق التنمية الشاملة

وزير المالية: التسهيلات الضريبية والجمركية الأخيرة تعكس الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال

وزير المالية: 73% نموا في استثمارات القطاع الخاص المصري والأجنبي خلال 2025

رئيس الوزراء يفتتح توسعات المصنع الإقليمي لشركة "شنايدر إلكتريك" بمدينة بدر
ads

الأكثر قراءة

إعلان نتائج صفوف النقل 2026 بالجيزة للمرحلتين الابتدائية والإعدادية (رابط رسمي)

تعطل حركة طريق الإسكندرية الصحراوي بسبب أعمال افتتاح كوبري العامرية

راحت عليه نومة، العاملون بمعهد أزهري في القليوبية ينقذون تلميذًا من الغياب عن الامتحان

القاهرة 24 والصعيد يتجاوز الـ 30، درجات الحرارة اليوم الخميس في محافظات مصر

ترتيب دوري أبطال أوروبا بعد الجولة السابعة

بعد التراجعات الكبيرة، أسعار الذهب صباح اليوم الخميس 22-1-2026

سعر الخضار اليوم، ارتفاع معظم الأصناف والليمون يعاود جنونه

تعرف على فضل ليلة النصف من شعبان وما يحدث فيها

خدمات

المزيد

125.88 جنيه سعر الدينار البحريني في البنك المركزي اليوم الخميس

يبدأ بـ 12.6 جنيه للكيلو، أسعار السكر اليوم الخميس 22 يناير 2026

سعر الدولار في بنك السودان المركزي اليوم الخميس 22-1-2026

سعر اليوان الصيني في البنك المركزي اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

ضوابط دخول الهواتف المحمولة من الخارج بدءا من 21 يناير 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تعرف على فضل ليلة النصف من شعبان وما يحدث فيها

كيف نخرج فائزين من شهر شعبان، الأوقاف تقدم خطة ذهبية قبل استقبال رمضان

تفسير رؤية رقص الميت في المنام وعلاقتها بالحصول على مال قريبا

المزيد
الجريدة الرسمية