الخميس 22 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

السجن 7 سنوات لمدرس هتك عرضه طالبة في الإسكندرية

السجن 7 سنوات لمدرس
السجن 7 سنوات لمدرس هتك عرض طالبة
18 حجم الخط

قضت محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولي رئيس المحكمة وبعضوية كل من المستشار ياسر أبو العينين بركات، والمستشار طارق محمد هريدي، وسكرتير المحكمة محمد البغدادي، بمعاقبة المتهم هـ.ا.ع بالسجن 7 سنوات ومصادرة المستندات المضبوطة، وألزمته بالمصاريف الجنائية لاتهامه بالتعدي على المجني عليها "م.ن.ج".

الحكم على رجل أعمال بتهمة النصب على سعودي السبت

إخلاء سبيل مالك شركة بعد المعارضة على حكم في قضية رشوة


تعود أحداث القضية المقيدة برقم 12464 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة المنتزه ثالث، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط قسم شرطة المنتزه ثالث، بلاغ يفيد بقيام المتهم بالتعدي على المجني عليها.

تفاصيل التعدي على طالبة بالثانوى الصناعي
تبين من التحقيقات أن المتهم هـ.ا.ع تعدى على المحني عليها الطالبة م. ن. ج. بالثانوي الصناعي بغير قوة أو تهديد حال كونها لم تبلغ الثماني عشر عاما، واستغل حداثة سنها وكونها طالبة بأحد الصفوف بالمدرسة الصناعية وكونه المشرف على مشروعها المدرسي، وتقرب منها متظاهرا بحبه مستغلا حالتها النفسية كون والدتها تعاني من مرض، ووعدها بالزواج، وتعدي عليها عدة مرات.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته إلى محكمة الإسكندرية التي أصدرت حكمها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جنايات مستأنف الإسكندرية أمن الإسكندرية قسم شرطة المنتزة

مواد متعلقة

الحكم على رجل أعمال بتهمة النصب على سعودي السبت

إخلاء سبيل مالك شركة بعد المعارضة على حكم في قضية رشوة

حاملة الطائرات الأمريكية أبراهام لينكولن تصل إلى الشرق الأوسط خلال أيام

ads

الأكثر قراءة

الدوري الأوروبي، أستون فيلا يتقدم على فنربخشة 1-0 في الشوط الأول

الدوري الأوروبي، فيكتوريا بلزن يتقدم على بورتو 0/1 في الشوط الأول

الدوري الأوروبي، أستون فيلا يفوز على فنربخشة 1-0 ويصعد رسميا لدور الـ 16

شوط أول سلبي بين الإسماعيلي والمقاولون العرب في الدوري المصري

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

5 أهداف وركلة جزاء مهدرة، دجلة يتقدم على المحلة 3-2 بشوط أول مثير

انخفاض سعر كرتونة البيض اليوم الخميس ببورصة الدواجن

تشكيل مباراة فيكتوريا بلزن ضد بورتو في الدوري الأوروبي

خدمات

المزيد

29.83 جنيه، سعر الـ 100 ين ياباني في البنك الأهلي

الدولار يسجل 11,500 ليرة للبيع في مصرف سوريا المركزي

سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في البنك المركزي المصري (آخر تحديث)

سعر الدينار الأردني يسجل 66.69 جنيه للبيع في البنك المركزي

المزيد

انفوجراف

ضوابط دخول الهواتف المحمولة من الخارج بدءا من 21 يناير 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما الفرق بين ليلة النصف من شعبان وليلة القدر؟

هل أواجه المنافق والخائن من أصدقائي أم أترك الأمر لله؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

مفتي الجمهورية يوضح حكم عمل وليمة الزواج

المزيد
الجريدة الرسمية