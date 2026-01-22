السجن 7 سنوات لمدرس هتك عرضه طالبة في الإسكندرية

18 حجم الخط

قضت محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولي رئيس المحكمة وبعضوية كل من المستشار ياسر أبو العينين بركات، والمستشار طارق محمد هريدي، وسكرتير المحكمة محمد البغدادي، بمعاقبة المتهم هـ.ا.ع بالسجن 7 سنوات ومصادرة المستندات المضبوطة، وألزمته بالمصاريف الجنائية لاتهامه بالتعدي على المجني عليها "م.ن.ج".



تعود أحداث القضية المقيدة برقم 12464 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة المنتزه ثالث، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط قسم شرطة المنتزه ثالث، بلاغ يفيد بقيام المتهم بالتعدي على المجني عليها.

تفاصيل التعدي على طالبة بالثانوى الصناعي

تبين من التحقيقات أن المتهم هـ.ا.ع تعدى على المحني عليها الطالبة م. ن. ج. بالثانوي الصناعي بغير قوة أو تهديد حال كونها لم تبلغ الثماني عشر عاما، واستغل حداثة سنها وكونها طالبة بأحد الصفوف بالمدرسة الصناعية وكونه المشرف على مشروعها المدرسي، وتقرب منها متظاهرا بحبه مستغلا حالتها النفسية كون والدتها تعاني من مرض، ووعدها بالزواج، وتعدي عليها عدة مرات.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته إلى محكمة الإسكندرية التي أصدرت حكمها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.