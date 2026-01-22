محافظ الإسكندرية يجري جولة ميدانية بالكيلو 21 ويتابع وضع حلول عاجلة للقضاء على الاختناقات المرورية

18 حجم الخط

أجرى الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، جولة ميدانية لمنطقة الكيلو ٢١ بنطاق حي العجمي، لمتابعة وضع حلول جذرية عاجلة للحد من الاختناقات المرورية بالمنطقة، مما يحقق سيولة مرورية آمنة تليق بحياة يومية مستقرة للمواطن السكندري.

وخلال الجولة؛ وجه الفريق أحمد خالد، مدير مديرية الطرق والنقل بسرعة العمل على توسعة الطريق الموازي لكوبري ٢١ وذلك بطول ٣٨٠ م وعرض ١٢ مترا ليسع ٣ حارات لاستيعاب أكبر قدر ممكن من السيارات للحد من الاختناق المروري بمحيط الكوبري.

كما كلف إدارة المرور بالعمل على إنشاء دوران مروري أمام موقف الكيلو 21 ودراسة إنشاء دوران آخر بالاتجاه الآخر من الكوبري، بما يحقق سيولة مرورية مستدامة ويُسهم في تقليل زمن الرحلة للمواطنين.

هذا وكلف محافظ الإسكندرية رئيس حي العجمي بالتنسيق مع مدير إدارة المواقف لتوسعة موقف الكيلو ٢١ وإنشاء موقف آخر لسيارات السيرفيس بالجانب الآخر من الكوبري للقضاء على المواقف العشوائية بمحيط كوبري ٢١ واستيعاب أكبر عدد ممكن من السيارات، بما يضمن الانضباط المروري ويحافظ على انسيابية الحركة المرورية بمحيط الكوبري.

كما شدد المحافظ على رئيس الحي بتغريم كافة المحال الغير مُعلنة عن تسعيرة السلع بشكل واضح للمواطنين؛ مؤكدًا على تشديد الرقابة على الأسواق ومنع أي شكل من أشكال استغلال المواطنين.

واستجابة لمطالب المواطنين من أهالي الكيلو ٢١، وجه محافظ الإسكندرية رئيس حي العجمي بسرعة عمل رفع مساحي لمنطقة الوسيه الواقعة آخر كوبري الكيلو ٢١ مع شارع ٨ للنظر في احتياجات أهالي المنطقة من صرف صحي وخدمات المرافق الأخرى.

جاءت الجولة بحضور؛ سكرتير عام المحافظة، ورئيس حي العجمي، ومدير مديرية الطرق والنقل، ومدير إدارة المرور، ومدير إدارة المواقف، وجميع الجهات التنفيذية المعنية.

