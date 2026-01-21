محافظ كفر الشيخ يعتمد مقترح تطوير شارعي الجيش وناجي شتلة

18 حجم الخط

اعتمد اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، مقترح تطوير شارع الجيش وشارع ناجي شتلة بشرق مدينة كفرالشيخ، في إطار خطة تطوير ورفع كفاءة الطرق بالمحافظة، ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025 /2026، بحضور اللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد، والمهندسة أمنية أحمد، مدير التنسيق الحضاري.

ناقش محافظ كفرالشيخ مشروع تطوير شارع الجيش في القطاع الممتد من أمام بوابة صنعاء بدءًا من تقاطعه مع شارع سعد زغلول وحتى سور مبنى المدينة الجامعية المتجه لمنطقة جامعة كفرالشيخ بشرق المدينة، وكذلك شارع ناجي شتلة في القطاع الممتد من أمام مسجد جمال عبد الناصر بدءًا من تقاطعه مع شارع عبد الهادي راضي وحتى المعهد الديني الأزهري عند تقاطعه مع شارع سعد زغلول، نظرًا للدور الحيوي للشارعين في الربط بين شرق وغرب المدينة وكذلك الاتجاه إلى جامعة كفرالشيخ.

استعرض اللقاء خطة عمل لجنة الطرق بالمحافظة ومناقشة الاحتياجات المستقبلية للمناطق التي تتطلب تطويرًا ورفع كفاءة، بهدف تعزيز السيولة المرورية، وتحسين الطرق والشوارع الرئيسية والفرعية، ودعم البنية التحتية، وتطوير الخدمات والمرافق.

أكد محافظ كفرالشيخ أن المشروع يتضمن تطوير وتوسعة الحارات المرورية، ورفع كفاءة الجزيرة الوسطى، وتركيب الانترلوك، ورفع كفاءة أعمدة الإنارة، والتشجير بما يتماشى مع الدليل الإرشادي للهوية البصرية للمحافظة.

أشار محافظ كفرالشيخ إلى استمرار دعم مشروعات البنية التحتية التي تمس حياة المواطنين اليومية، ومتابعة معدلات التنفيذ وتذليل أي عقبات، مؤكدًا حرصه على تطوير كافة مدن المحافظة بما يشمل الميادين والمداخل والشوارع والطرق الرئيسية، بما يتوافق مع خطة الدولة لتحسين الصورة البصرية والتنسيق الحضاري ويواكب رؤية مصر 2030.

