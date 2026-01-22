الخميس 22 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

عقارات

الإسكان: اعتماد الحيز العمراني لـ 230 مدينة و4664 قرية

شريف الشربيني
شريف الشربيني
18 حجم الخط

أكد المهندس شريف الشربيني وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية العمل على زيادة الرقعة العمرانية، فمن أجل تحقيق رؤية مصر ۲۰۳۰ قامت وزارة الإسكان بإعداد وثيقة العمران وهو المخطط الاستراتيجى للتنمية العمرانية (مصر 2052) والتي تتضمن تطوير البنية التحتية وإنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة بما يضمن توفير العمران بشكل منظم ومتوازن ومستدام وتأثير ذلك في تنمية الإنسان بما ينتج عنه من مشروعات تنموية واستثمارات ضخمة وتوفير فرص العمل والخدمات المطلوبة ومستوى معيشي لائق وحياة كريمة للسكان، فمنذ عام ۲۰۱٤.

أضاف تم تحقيق الاستراتيجية القومية لمضاعفة المعمور المصرى من 7% إلى ١٤ %من خلال تنفيذ جيل رابع من المدن الجديدة الذكية المستدامة وبالتالي القضاء على أزمة الكثافة السكانية في المدن الحضرية القائمة والحد من النمو العشوائي علي الأراضي الزراعية، شملت المخططات والأحوزة العمرانية حيث  تقوم هيئة التخطيط العمراني أحد جهات وزارة الإسكان كذراع تخطيطي للتنمية العمرانية في مصر بإعداد الرؤى والتصورات والمخططات القومية والإستراتيجية واعتماد الأحوزة العمرانية لعدد ٢٧ محافظة، وقد بلغ إجمالي عدد المدن ۲۳۰ مدينة.

واشار إلى أن عدد المخططات الإستراتيجية التي تم إعدادها واعتمادها واعتماد الحيز العمراني حوالي 230 مدينة، و4664 قرية، وإجمالي عدد المدن الجديدة 61 مدينة، منها 39 مدينة منذ ٢٠١٤ وحتى الآن من الجيل الرابع للمدن مثل العاصمة الجديدة، العلمين الجديدة، والمنصورة الجديدة وأسوان الجديدة، بالإضافة لعدد ۱۲ تجمع عمراني مثل: مثلث ماسبيرو، وأرض مطار إمبابة ومجرى العيون والفرافرة، وأرض مطار النزهة، ومدن الجيل الرابع بمساحة إجمالية بمساحة إجمالية 1.5 مليون فدان، وتعتبر مراكز جذب للاستثمار وتعتمد على الإدارة الذكية، والتحول الرقمي، البنية التحتية المستدامة، وتعتبر مدن خضراء، وتقدر الكثافات المتوقعة عند اكتمال المدن 69 مليون نسمة، وتمثل مدن الجيل الرابع ضعف المدن الجديدة منذ بدء إنشائها في عام 1979.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الإسكان الاسكان والمرافق الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الاستراتيجية القومية
ads

الأكثر قراءة

5 أهداف وركلة جزاء مهدرة، دجلة يتقدم على المحلة 3-2 بشوط أول مثير

الدوري الممتاز، كهرباء الإسماعيلية يتقدم على حرس الحدود 2ـ1 في الشوط الأول

انخفاض سعر كرتونة البيض اليوم الخميس ببورصة الدواجن

النقل تعلن موعد تشغيل كوبري العامرية المتقاطع مع مسار القطار الكهربائي السريع

مفاجأة في الإسكندرية، القبض على أب قتل أبناءه الأربعة بعد العثور على جثثهم بالملاحات

طلاب الإعدادية ببورسعيد عن "العلوم": البث المباشر للمديرية قبل الامتحان ساعدنا في الإجابة (فيديو)

اقتراح برغبة أمام الشيوخ لدعم المنشآت الصحية التابعة للإدارات المحلية

إخماد حريق نشب داخل مطعم في حدائق القبة

خدمات

المزيد

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

سعر الأرز اليوم الخميس 22- 1- 2026 في الأسواق

أسعار مواد التشطيب في مصر اليوم الخميس 22-1-2026

انخفاض سعر كرتونة البيض اليوم الخميس ببورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

ضوابط دخول الهواتف المحمولة من الخارج بدءا من 21 يناير 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء ليلة أول جمعة من شعبان 1447

تفسير حلم ارتداء الحجاب في المنام وعلاقته بالمكانة المحترمة في المجتمع

جناح الأزهر بمعرض الكتاب: "وعي الشباب" خط الدفاع الأول أمام مخاطر المحتوى الرقمي

المزيد
الجريدة الرسمية