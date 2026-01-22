وزير الإسكان: المرحلة الحالية تتطلب تضافر الجهود لتسريع وتيرة تنفيذ المشروعات

18 حجم الخط

التقى المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الخميس، اللواء ناصر فوزي رئيس المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة التابع لمجلس الوزراء، لبحث عدد من الملفات المشتركة والتنسيق بشأن تلك الملفات خلال المرحلة المقبلة، بحضور مسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأكد المهندس شريف الشربيني، أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التنسيق مع مختلف الجهات المعنية، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تضافر الجهود لتسريع وتيرة تنفيذ المشروعات، وتحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة، مثمنًا التعاون المشترك بين الوزارة والمركز بما يسهم في دعم خطط الدولة للتنمية العمرانية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

من جانبه، أشاد اللواء ناصر فوزي بالتعاون والتكامل بين وزارة الإسكان والمركز في كافة ملفات العمل المشتركة، بما يسهم في تنظيم وتعظيم الاستفادة من أراضي الدولة، مؤكدًا حرصه على استمرار التنسيق مع وزارة الإسكان، بما يدعم خطط التنمية الشاملة.

وخلال اللقاء، تم استعراض سبل تعزيز التعاون والتكامل بين وزارة الإسكان والمركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة، بما يسهم في دفع معدلات التنمية العمرانية، وحسن استغلال الأراضي، ودعم المشروعات القومية الجاري تنفيذها، في إطار رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، كما تم التأكيد على استمرار التنسيق بين فريق العمل بوزارة الاسكان والمركز في كافة الملفات المشتركة.

