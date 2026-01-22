الخميس 22 يناير 2026
بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف

عصام حسن يحصل على الدكتوراه في الاقتصاد السياسي عن شراكة المجتمع المدني والدولة

حصل الدكتور عصام حسن على درجة الدكتوراه في الاقتصاد السياسي من جامعة عين شمس، وذلك عن رسالته المعنونة: «إطار مقترح لتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني في إطار أهداف التنمية المستدامة – دراسة تطبيقية على صندوق تحيا مصر وبنك الطعام»، بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف.

وتناولت الرسالة دور مؤسسات المجتمع المدني في مصر في دعم وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال تحليل علمي يجمع بين الإطار النظري والتطبيق الميداني، مع التركيز على نموذجين بارزين هما “بنك الطعام المصري” و"صندوق تحيا مصر".

وانطلقت الدراسة من فرضية أساسية مفادها أن المجتمع المدني لم يعد فاعلًا هامشيًا، بل أصبح شريكًا رئيسيًا للدولة في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

وأبرزت الدراسة الأدوار المتنامية لمؤسسات المجتمع المدني في تحسين جودة الخدمات العامة، خاصة في مجالات مكافحة الفقر، وتحقيق الأمن الغذائي، ودعم الفئات الأولى بالرعاية، إلى جانب مساهمتها في تحقيق عدد من أهداف التنمية المستدامة، وعلى رأسها: القضاء على الفقر، والقضاء على الجوع، وتحسين الصحة، وتعزيز العدالة الاجتماعية، وحماية البيئة.

واعتمدت الرسالة على المنهج الكمي من خلال دراسة ميدانية استهدفت عينة من المستفيدين من خدمات مؤسسات المجتمع المدني في مختلف محافظات الجمهورية، باستخدام أداة الاستبيان، بهدف قياس مستوى فاعلية هذه المؤسسات من منظور المستفيدين أنفسهم. وأظهرت النتائج وجود تأثير إيجابي واضح لأنشطة المجتمع المدني في تحسين مستوى المعيشة، وتوفير خدمات أساسية بكفاءة، وسد فجوات خدمية تعجز الأجهزة الحكومية أحيانًا عن تلبيتها منفردة.

كما كشفت الدراسة أن بنك الطعام المصري يمثل نموذجًا ناجحًا في تحقيق البعدين الاجتماعي والبيئي للتنمية المستدامة، من خلال تقليل الهدر الغذائي وتحسين الأمن الغذائي للأسر الفقيرة، بينما يسهم صندوق تحيا مصر في دعم مبادرات تنموية شاملة تجمع بين البعدين الاجتماعي والاقتصادي، وتعزز من مفهوم التكافل المجتمعي.

وفي المقابل، رصدت الرسالة عددًا من التحديات التي تواجه مؤسسات المجتمع المدني، من بينها القيود التشريعية، ومحدودية التمويل المستدام، وضعف التنسيق المؤسسي، والحاجة إلى تطوير القدرات الإدارية والفنية. وأكدت الدراسة أن تعزيز فاعلية المجتمع المدني يتطلب بيئة قانونية داعمة، وشراكات حقيقية مع الدولة والقطاع الخاص، وشفافية أعلى في الأداء.

واختتمت الرسالة بتقديم إطار مقترح لتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني في ضوء أهداف التنمية المستدامة، يقوم على تعزيز الحوكمة، وتوسيع قاعدة المشاركة المجتمعية، وربط البرامج التنموية باحتياجات المواطنين الفعلية، بما يسهم في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة، ويعزز من قدرة المجتمع المصري على مواجهة تحديات الحاضر وبناء مستقبل أكثر عدالة واستقرارًا.

الدكتور عصام حسن الاقتصاد السياسي جامعة عين شمس مؤسسات المجتمع المدني صندوق تحيا مصر بنك الطعام مؤسسات المجتمع المدني في مصر
