عصام حسن يحصل على الدكتوراه في الاقتصاد السياسي عن شراكة المجتمع المدني والدولة

بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف

18 حجم الخط

حصل الدكتور عصام حسن على درجة الدكتوراه في الاقتصاد السياسي من جامعة عين شمس، وذلك عن رسالته المعنونة: «إطار مقترح لتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني في إطار أهداف التنمية المستدامة – دراسة تطبيقية على صندوق تحيا مصر وبنك الطعام»، بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف.

وتناولت الرسالة دور مؤسسات المجتمع المدني في مصر في دعم وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال تحليل علمي يجمع بين الإطار النظري والتطبيق الميداني، مع التركيز على نموذجين بارزين هما “بنك الطعام المصري” و"صندوق تحيا مصر".

وانطلقت الدراسة من فرضية أساسية مفادها أن المجتمع المدني لم يعد فاعلًا هامشيًا، بل أصبح شريكًا رئيسيًا للدولة في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

الدكتور عصام حسن

وأبرزت الدراسة الأدوار المتنامية لمؤسسات المجتمع المدني في تحسين جودة الخدمات العامة، خاصة في مجالات مكافحة الفقر، وتحقيق الأمن الغذائي، ودعم الفئات الأولى بالرعاية، إلى جانب مساهمتها في تحقيق عدد من أهداف التنمية المستدامة، وعلى رأسها: القضاء على الفقر، والقضاء على الجوع، وتحسين الصحة، وتعزيز العدالة الاجتماعية، وحماية البيئة.

واعتمدت الرسالة على المنهج الكمي من خلال دراسة ميدانية استهدفت عينة من المستفيدين من خدمات مؤسسات المجتمع المدني في مختلف محافظات الجمهورية، باستخدام أداة الاستبيان، بهدف قياس مستوى فاعلية هذه المؤسسات من منظور المستفيدين أنفسهم. وأظهرت النتائج وجود تأثير إيجابي واضح لأنشطة المجتمع المدني في تحسين مستوى المعيشة، وتوفير خدمات أساسية بكفاءة، وسد فجوات خدمية تعجز الأجهزة الحكومية أحيانًا عن تلبيتها منفردة.

الدكتور عصام حسن

كما كشفت الدراسة أن بنك الطعام المصري يمثل نموذجًا ناجحًا في تحقيق البعدين الاجتماعي والبيئي للتنمية المستدامة، من خلال تقليل الهدر الغذائي وتحسين الأمن الغذائي للأسر الفقيرة، بينما يسهم صندوق تحيا مصر في دعم مبادرات تنموية شاملة تجمع بين البعدين الاجتماعي والاقتصادي، وتعزز من مفهوم التكافل المجتمعي.

وفي المقابل، رصدت الرسالة عددًا من التحديات التي تواجه مؤسسات المجتمع المدني، من بينها القيود التشريعية، ومحدودية التمويل المستدام، وضعف التنسيق المؤسسي، والحاجة إلى تطوير القدرات الإدارية والفنية. وأكدت الدراسة أن تعزيز فاعلية المجتمع المدني يتطلب بيئة قانونية داعمة، وشراكات حقيقية مع الدولة والقطاع الخاص، وشفافية أعلى في الأداء.

الدكتور عصام حسن

واختتمت الرسالة بتقديم إطار مقترح لتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني في ضوء أهداف التنمية المستدامة، يقوم على تعزيز الحوكمة، وتوسيع قاعدة المشاركة المجتمعية، وربط البرامج التنموية باحتياجات المواطنين الفعلية، بما يسهم في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة، ويعزز من قدرة المجتمع المصري على مواجهة تحديات الحاضر وبناء مستقبل أكثر عدالة واستقرارًا.

الدكتور عصام حسن

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.