وزيرة التضامن تشهد إطلاق صندوق تحيا مصر قوافل أبواب الخير

شهدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي إطلاق صندوق "تحيا مصر" قوافل أبواب الخير لدعم الأسر في 27 محافظة بمناسبة شهر رمضان المعظم وقافلة المساعدات الإنسانية الشاملة لدعم قطاع غزة.

وذلك بحضور الفريق المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون التنمية البشرية وزير الصحة والسكان، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ولفيف من السادة المحافظين ومسئولي مؤسسات العمل الأهلي.

وشهدت وزيرة التضامن الاجتماعي والوزراء والحضور اصطفاف الشاحنات وقوافل المساعدات تمهيدا لانطلاقها للمحافظات وقطاع غزة.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن أمس واليوم وغدا وإلى أن تنتهي الأزمة ستستمر قوافل المساعدات من مصر إلي غزة شريان الحياة، مشيرة إلى أنها كانت بالأمس في رفح رفقة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان من أمام المعبر تستقبل المصابين وأسرهم، بالإضافة إلى تفقد المساعدات الإنسانية والإغاثية، واليوم نقف في ساحة الشعب بالعاصمة الإدارية الجديدة نشهد جهود جبارة من صندوق تحيا مصر أحد أهم الأذرع التنموية للدولة المصرية تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية.

وأضافت الدكتورة مايا مرسي أن وزارة التضامن الاجتماعي تتكامل مع باقي وزارات الدولة ومؤسساتها في تقديم الدعم للأشقاء في قطاع غزة، واليوم نشهد قافلة مساعدات ضخمة تعكس مشاركة كافة أطياف الشعب المصري والمحافظات المصرية تحت عنوان "نتشارك من أجل الإنسانية"، ومصر دائما بلد الإنسانية بشعبها الكريم، مشيرة إلى أن هناك تعاونا كبيرا بين وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسات المجتمع المدني وصندوق تحيا مصر في تجهيز القوافل وإنفاذ دخولها إلى قطاع غزة، وسيستمر هذا التنسيق ليس فقط في غزة ولكن في كل جوانب العمل التنموي، موجهة الشكر لوزارة التنمية المحلية وصندوق تحيا مصر وكافة الشركاء لتجهيز تلك القوافل.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الهلال الأحمر المصري هو آلية إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية وتنسيقها إلى قطاع غزة، ويستند إلى خبرة في مجال الإغاثة تعود إلى أكثر من 100 عام، وحاليا هناك أكثر من ٣٦ نقطة في مصر من الشمال إلى الجنوب، تابعة لجمعية الهلال الأحمر المصري تدعم الاستجابة لغزة، حيث يغطى متطوعو الهلال الأحمر المصري وكوادرها جميع عمليات الاستجابة في كافة المناطق بما يضمن سير العمل بسلاسة وكفاءة في تدفق المساعدات الإنسانية.

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