أكسيوس: ترامب يجتمع مع زيلينسكي في دافوس الخميس

قال موقع «أكسيوس»، مساء اليوم الأربعاء، إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سيلتقي نظيره الأمريكي دونالد ترامب في دافوس غدا الخميس.

اجتماع ترامب وزيلينسكي في دافوس

من جانبه، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيعقد اجتماعا مع فلاديمير زيلينسكي يوم غد الخميس، على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا.

وبحسب شبكة «روسيا اليوم»، قال ترامب في كلمة له خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس: "أنا على تواصل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. أعتقد أنه يرغب في التوصل إلى اتفاق"، لتسوية النزاع في أوكرانيا.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أنه "يرى رغبة لدى فلاديمير زيلينسكي أيضا في إبرام اتفاق"، مضيفا: "سألتقي به.. أعتقد أن الاجتماع سيكون غدا".

وأكد ترامب أنه "يسعى بالفعل" إلى المساعدة على تحقيق تسوية سلمية للأزمة الأوكرانية.

تحمل أوروبا المسؤولية الأكبر في تسوية الملف الأوكراني

ودعا الرئيس الأمريكي، أوروبا وحلف شمال الأطلسي إلى تحمل أوروبا المسؤولية الأكبر في تسوية الملف الأوكراني "لاعتبارات جغرافية" قائلا: "عندما أتحدث عن الناتو فأنا أتحدث عن أوروبا. عليهم أن يتعاملوا مع أوكرانيا، فنحن لسنا بحاجة إلى ذلك. الولايات المتحدة بعيدة جدا، ويفصلنا عن النزاع محيط كبير وجميل، فلا علاقة لنا به".

وفي وقت سابق اليوم أعلن مبعوث الرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف أنه سيتوجه إلى موسكو للقاء الرئيس بوتين يوم غد، مشيرا إلى تحقيق "تقدم كبير" في المفاوضات مع روسيا حول أوكرانيا.

