المصارعان راندي أورتن وأوموس يرقصان على أغنية "مكسرات" لـ أحمد سعد (فيديو)

أحمد سعد
أحمد سعد
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، مقطع فيديو لعدد من نجوم المصارعة الحرة العالميين وهم يؤدون رقصة عفوية على أنغام أغنية مكسرات للمطرب أحمد سعد، والذي حظي بتفاعل واسع من الجمهور.

وظهر في الفيديو عدد من أبرز نجوم اتحاد WWE، من بينهم النجم الشهير راندي أورتن، إلى جانب العملاق أوموس وغيرهم، حيث بدوا وهم يستمتعون بإيقاع الأغنية ويرقصون عليها في أجواء مرحة، ما ساهم في انتشار المقطع بشكل كبير عبر مختلف المنصات الرقمية.

 

ويأتي ذلك بعد أن كان النجم العالمي ويل سميث قد شارك مؤخرًا مقطعًا له وهو يرقص على الأغنية نفسها، مما تسبب في انتشارها بشكل كبير، لتتجاوز نسبه مشاهدتها الـ 45 مليون مشاهدة عبر موقع يوتيوب.

أغنية "مكسرات" طرحت ضمن ألبوم بيستهبل وهى من كلمات حازم اكس وألحان حازم اكس أحمد طارق يحيي وتوزيع أحمد طارق يحيي وفلسطينى.

 

يذكر أن المطرب أحمد سعد، شارك مؤخرًا الفنانة ياسمين عبد العزيز بطولة إعلان تجاري لإحدى الشركات الشهيرة، وحقق الإعلان انتشارًا جيدًا عبر المنصات المختلفة، خاصة أنهما يقدمان خلاله أغنية جديدة. 

