اختتام دورة عبد القادر حاتم في الاستراتيجية والأمن القومي لأكاديمية ماسبيرو

18 حجم الخط

بحضور الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام واللواء محمد عوض مدير الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية واللواء محمود امين مدير كلية الدفاع الوطني والدكتور حازم أبو السعود رئيس أكاديمية ماسبيرو، اختتمت فعاليات دورة الاستراتيجية والأمن القومي رقم 1 المخصصة لأكاديمية ماسبيرو، والتي انعقدت في الفترة من 18 إلى 24 يناير 2026، وتحمل اسم دورة عبد القادر حاتم.

يأتي ذلك في إطار تفعيل بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه بين الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية والهيئة الوطنية للإعلام.

شمل اليوم الأول ثلاث محاضرات: الأولي بعنوان مفهوم الدولة.. تعريف وأركان الدولة وأنظمة الحكم، والمحاضرة الثانية بعنوان ركائز وإبعاد ومحددات الأمن القومي.

أما المحاضرة الثالثة فكانت بعنوان المتغيرات الإقليمية والدولية وأثرها على الأمن القومي المصري.

وشملت موضوعات محاضرات الدورة أيضا اهداف ومصالح القوي المؤثرة علي الشرق الأوسط، وقوي الدولة الشاملة، والقوي الفاعلة من غير الدول .. وتأثيرها على الأمن والسلم الإقليمي والدولي.

وكذلك ملامح الجمهورية الجديدة، ودور القوات المسلحة في الحفاظ على الأمن القومي المصري.

وفي ختام الدورة تلقى الدارسون تطبيقًا عمليًا عن قوي الدولة الشاملة، من خلال ورش عمل متخصصة.

جاءت الدورة في ١٢ محاضرة مركزة تم تخطيطها خصيصا لأكاديمية ماسبيرو

تبرز أهمية عقد هذه الدورات بالتعاون مع الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية في رفع الوعي لدى العاملين في ماسبيرو من كافة القطاعات، فضلًا على ان هذه الدورة مؤهلة لاستكمال باقي دورات كلية الدفاع الوطني.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.