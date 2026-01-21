نجم منتخب إنجلترا يقترب من الغياب عن كأس العالم 2026

الأربعاء 21 يناير 2026
يواجه جاك جريليش، نجم فريق إيفرتون، احتمالية غيابه عن الملاعب لعدة أشهر بعد تعرضه لإصابة قوية، تهدده بالغياب عن كأس العالم 2026.

ووفقا لصحيفة "ذا صن"، أصبح اللاعب المعار من مانشستر سيتي، أحد أهم الأسلحة الإبداعية للمدرب ديفيد مويس هذا الموسم.

طبيعة إصابة جاك جريليش

لكن إيفرتون سيضطر الآن لمواجهة احتمال قضاء فترة طويلة بدون جاك جريليش، بعد إصابته بكسر إجهادي في قدمه.

من المقرر أن يخضع اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا لفحص من قبل أخصائي في الأيام المقبلة لتحديد مدى خطورة الإصابة.

لقد كان في حالة جيدة هذا الموسم، لكن فترة طويلة من الابتعاد عن الملعب قد تعرقل أي فرص كانت لدى الجناح للانضمام إلى قائمة إنجلترا في كأس العالم في الصيف المقبل.

أرقام جريليش مع إيفرتون 

لقد حظي لاعب أستون فيلا السابق بفرصة جديدة للحياة منذ انتقاله على سبيل الإعارة إلى إيفرتون من مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

سجل هدفين وقدم ست تمريرات حاسمة في 20 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

ويُعد هذا الرقم من التمريرات الحاسمة على وجه الخصوص ثالث أفضل رقم في الدوري الإنجليزي، بعد كل من ريان شرقي، نجم مانشستر سيتي، وبرونو فرنانديز، قائد مانشستر يونايتد.

يملك نادي إيفرتون خيار شراء اللاعب في اتفاقية إعارته بقيمة 50 مليون جنيه إسترليني.

لكن من الصعب التنبؤ بكيفية تأثير فترة الإصابة الطويلة على عملية صنع القرار لدى إيفرتون، عندما يحين وقت تفعيلها في وقت لاحق من هذا الموسم.

