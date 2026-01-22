ترامب: مياه النيل لا تتدفق بشكل طبيعي بسبب السد الإثيوبي.. وتزوير الانتخابات الأمريكية سبب توقف الوساطة

18 حجم الخط

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال مراسم توقيع ميثاق إنشاء مجلس السلام، إنه التقى بالرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحًا أن الجانبين يعملان على حل قضية السد الإثيوبي الذي يؤثر على تدفق المياه إلى نهر النيل.

محاولاته في فترة ولايته الأولى كانت قريبة من الحل

وأضاف ترامب أن الوضع صعب، مشيرًا إلى أن محاولاته في فترة ولايته الأولى كانت قريبة من الحل، إلا أن تزوير الانتخابات الرئاسية الأمريكية حال دون التقدم في هذه القضية.

الإدارة الأمريكية تسعى حاليًا لإيجاد حل للخلاف بشأن السد الأثيوبى

وأوضح ترامب أن السد الإثيوبي تم بناؤه والمياه لم تعد تتدفق بشكل طبيعي إلى نهر النيل، مؤكدًا أن الإدارة الأمريكية تسعى حاليًا لإيجاد حل للخلاف بشأنه.

ترامب يوقع على ميثاق مجلس السلام

جدير بالذكر أن الرئيس ترامب وقع على ميثاق "مجلس السلام"، وذلك خلال اجتماع ضم قادة الدول المنضمة للمجلس الذي أعلن عن تشكيله حديثا.

وشدد ترامب خلال توقيع الميثاق أن المجلس ملتزم بضمان نزع السلاح من قطاع غزة وإعادة بنائه بشكل جميل.

وقال ترامب في كلمة خلال الاجتماع في منتدى دافوس، إنه يتعامل مع مسألة تشكيل "مجلس السلام" بجدية، معتبرا أن هناك "فرصة لإحلال السلام".

ترامب: إدارتى أنهت الحرب التي استمرت لفترة طويلة في قطاع غزة

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن إدارته أنهت الحرب التي استمرت لفترة طويلة في قطاع غزة ونجحت في التوصل إلى وقف لإطلاق النار.

وأضاف أن الولايات المتحدة تسعى إلى إنهاء نزاعات استمر بعضها لأكثر من 35 عاما، مؤكدا أن الهدف هو منع اندلاع حروب جديدة وتعزيز الاستقرار.

وتوجه ترامب بالشكر إلى قادة الدول التي قبلت الانضمام إلى "مجلس السلام"، معربا عن تقديره لدعمهم ومشاركتهم في هذه المبادرة.

