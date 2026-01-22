ويتكوف من دافوس: أشكر الرئيس السيسي ووزير الخارجية المصري على جهودهما بشأن غزة

18 حجم الخط

قال ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط، إن الجهود الدولية أسفرت عن إنجاز اتفاق سلام في قطاع غزة، مؤكدًا النجاح في إعادة جميع المحتجزين، في خطوة تمثل تقدمًا مهمًا نحو إنهاء حالة التصعيد وتحقيق الاستقرار.

جهود إحلال السلام في غزة

وأوضح ويتكوف، خلال كلمته بمؤتمر دافوس الاقتصادي، أنه يثمّن الدور الكبير الذي قامت به الدول المشاركة في جهود إحلال السلام في غزة، مشيرًا إلى أن التنسيق الدولي والتعاون المشترك كانا عنصرين حاسمين في الوصول إلى هذا الاتفاق.

أكد المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف "أننا قمنا بانجاز كبير بتطبيق اتفاقية احلال السلام في غزة والاهم هو زرع الامل مرة اخرى من خلالها".

توقيع ميثاق السلام العالمي

جاء ذلك خلال كلمة ويتكوف بمناسبة توقيع ميثاق السلام العالمي.

ووجه ويتكوف الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى ووزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي مشيدًا بجهوده المتواصلة ودور مصر المحوري في دعم مسار السلام، وتيسير المفاوضات التي أسهمت في التوصل إلى الاتفاق.

هناك سلام في الشرق الأوسط لم يكن يتصور أحد أنه أمر ممكن

وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب: “العالم اليوم أغنى وأكثر أمانا وسلاما من أي وقت”.

وأضاف: “هناك سلام في الشرق الأوسط لم يكن يتصور أحد أنه أمر ممكن.. و59 دولة شاركت في السلام بالشرق الأوسط”.

وتابع: “الرئيس المصري قائد عظيم.. ومجلس السلام يضم أعضاء مميزين”، لافتا إلى أنه تم التمكن من إنهاء 8 حروب في العالم.

