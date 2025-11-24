سيارة مواد بترولية تصطدم برصيف كوبري العامرية الجديد بالإسكندرية

18 حجم الخط

شهدت منطقة العامرية غرب الإسكندرية، حادث تصادم سيارة تحمل مواد بترولية بالرصيف وفواصل أعلى كوبري العامرية الجديد، وذلك عندما اختلت عجلة القيادة لسيارة نقل مواد بترولية تحمل 29 ألف لتر بنزين 95.

بدأت الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطار نجدة يفيد بتعطل حركة السير أعلى كوبري العامرية في اتجاه القاهرة لوجود عطل بسيارة نقل مواد بترولية.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية من قسم شرطة عامرية أول وثاني والحماية المدنية والإدارة العامة للمرور وفرضت كردونا أمنيا حول المكان لمنع تسرب المواد البترولية أو وصول لهب لها.

وكشفت المعاينة الأولية اختلال عجلة القيادة ما تسبب في انحرافها والاصطدام بفواصل الطريق وكسر 4 فواصل وتواجد فاصلين أسفل السيارة ما تسبب في منعها من الحركة وإيقاف السير في الاتجاهين.

عقب وصول قوات الأمن أمكن تسيير الطريق في اتجاه الإسكندرية لتقليل التكدس المروري وظلت اعمال التأمين حتي أمكن قطرها وإعادة تسيير الطريق مرة أخرى، وحرر محضر بالواقعة واخطرت جهات التحقيق لتباشر تحقيقاتها بالواقعة.

