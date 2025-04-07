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سقوط طفلين من أعلى كوبري العامرية بالإسكندرية، واتهامات للأم بإلقائهما

موقع سقوط الطفلين،
موقع سقوط الطفلين، فيتو

فوجئ أهالي العامرية بسقوط طفلين،  من أعلى كوبري العامرية غرب الإسكندرية، ويعتقد أن أمهما قامت بإلقائهما، وهو الكوبري الذي  افتتح بشكل جزئي في عيد الفطر المبارك، وجري نقل الأطفال إلي مستشفي العامرية لتلقي العلاج اللازم. 

وكان قسم العامرية أول تلقي، بلاغا بسقوط طفلين من اعلي كوبري العامرية، وتمكن الأهالي من منع الأم من إلقاء نفسها. 

وتوجهت قوة من القسم إلي مكان البلاغ بصحبة سيارات الإسعاف.  

 

وبحسب شهود عيان فإن الأم قامت بالقاء اطفالها يسر وائل عطية عبدالقوي خليفة ٩سنوات،ومحمود وائل عطية عبد القوي خليفة ٦سنوات، وحاولت القاء نفسها الا ان الأهالي تمكنوا من منعها والتحفظ عليها.  

وجري نقل الأطفال بواسطه سيارات الإسعاف الي مستشفي العامرية في حالة خطر،  واقتياد الأم الي قسم شرطة العامرية اول للتحقيق معها ومعرفه دوافعها وبيان مدي قواه العقلية.

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