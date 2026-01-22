بروروم.. أسلوب حياة

18 حجم الخط

منذ أن وجه الشاويش عطية السؤال إلى العسكري رجب يستفسر عن شغلته على المدفع، فقال بروروم، وأنا أراها ليس فقط كلمة كوميدية ساخرة جاءت على لسان بطل فيلم سنيمائي، ولكنها تعكس أن رجب حافظ مش فاهم، وهذه الحالة بدأت من الفيلم ذاته فاسمه إسماعيل يس في الأسطول، وكغير العادة في أفلام إسماعيل يس البطل إسمه رجب وليس إسماعيل أو سمعة، كبقية الأفلام التي حملت إسمه في عناوينها.



وإذا ما تمعنا في بروروم نجدها أصبحت أسلوب حياة، فكثيرة هي تلك المرات التي نجد فيها أنفسنا أو من حولنا حافظين مش فاهمين، نردد كلامًا لا نعيه جيدًا، إما عن عدم فهم حقيقي، أو للفت النظر والخروج من منطقة الظل التي لا يرانا فيها أحد، أو لحجز مقعد في الصفوف الأمامية لقطار التريند اللعين السريع.



ولقد تجلت بروروم في قول أحد السادة النواب أنه لا يعرف من 25 يناير إلا عيدًا للشرطة وليس ثورة اليوم ذاته.. نعم هو حر في قناعاته التي يجب علينا احترامها، ولكن خارج أبواب المجالس النيابية، وبعيدا عن جلساتها الرسمية، لأن الدستور الذي أقسم سيادته على احترامه ينص على أنها ثورة وديباجته التي كتبها عمنا الرائع الراحل سيد حجاب تؤكد أنها ثورة واختلافنا أو اتفاقنا معها لا ينفي حدوثها وصفتها.



ولم يكتفي سيادته بذلك بل وصف لجنة الخمسين التي وضعت الدستور بأن أعضائها تم اختيارهم وتشكيلهم من قبل رجال أمريكا في مصر..



هراء وسخف وصل حد التخوين لرجال وحقبة زمنية جزء من تاريخ مصر شاء السيد العضو أم لم يشأ، والعجيب أنه يترأس أحد الأحزاب المفترض أنه يشكل وعي الجيل الحالي، والذي وبكل أسف لم يكن للحزب من إسمه أي نصيب.



كيف لهذه العقول أن تشكل الوعي وترسم السياسات وتساهم في بناء المستقبل؟! وما داعي لأثارة هذا الأمر من الأساس؟! وهل قاعة المجالس النيابية مكان لمثل هذه الأمور؟! وأين لجنة القيم من هذا؟! والسؤال الأهم إذا لم تقم ثورة 25 يناير هل كان السيد العضو سيصل إلى مقعده؟

وهل كان سيستطيع تأسيس حزبه الذي وربما لجهلي لا أعرف عنه شيئًا؟ واحتمال يتماس مع اليقين أننا إذا سألنا عنه الناس في أي شارع في طول مصر وعرضها لن يعرفوه كغيره من أحزاب كثر لا يتعد تأثيرها عتبات مقراتها؟!



أسئلة إذا حاولنا مجرد محاولة للتفكير في إجاباتها سنصل إلى حافة الجنون، وحتى لا نقع في مصيدة ذهاب بقايا عقولنا فعلينا إقناعها أن البروروم بات أسلوب حياة فنريح ونستريح.

