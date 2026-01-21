اختبارات ومقابلات المتقدمين لإمامة صلاة التهجد بالمساجد الكبرى في الإسكندرية

18 حجم الخط

انعقدت بديوان عام مديرية أوقاف الإسكندرية اختبارات ومقابلات الأئمة المتقدمين لإمامة صلاة التهجد بالمساجد الكبرى على مستوى المحافظة، وذلك وفقًا للضوابط والتعليمات المنظمة.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الأوقاف على إحكام معايير الاختيار، والارتقاء بمستوى الأداء التعبدي والدعوي داخل بيوت الله.



وتشكّلت لجنة الاختبارات برئاسة الشيخ محمد سعد العش مدير المديرية، وعضوية الشيخ محمود نصر الدين مسئول شئون القرآن، والشيخ أحمد عبد المنعم خليل مسئول شئون المساجد، والشيخ فرج أبو صيام مفتش المتابعة.



وهدفت المقابلات إلى تقييم مستوى الأئمة في إتقان التلاوة، وجودة الأداء الصوتي، وضبط الأحكام، إلى جانب التحقق من الكفاءة العلمية والسلوكية، والالتزام بالمنهج الوسطي، وقدرتهم على أداء صلاة التهجد بما يليق بجلال الشعيرة ومكانة المساجد الكبرى.

وأكد الشيخ محمد سعد العش أن إمامة صلاة التهجد تتطلب أئمة متميزين يجمعون بين حسن التلاوة، والخشوع، والعلم، والانضباط، مشيرًا إلى أن هذه الاختبارات تأتي في إطار حرص المديرية على تقديم صورة مشرفة للمساجد، وتعظيم الشعائر، وخدمة رواد بيوت الله خلال الشهر الكريم.

وتؤكد مديرية أوقاف الإسكندرية استمرار جهودها في دعم الكفاءات المتميزة، وتطبيق أعلى معايير الاختيار، بما يحقق رسالة المسجد، ويرسخ القيم الإيمانية في المجتمع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.