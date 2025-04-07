مستشفى العامرية تستقبل الطفلين ضحية السقوط من أعلى كوبري الإسكندرية

استقبلت مستشفى العامرية المركزي بمحافظة الإسكندرية، مساء اليوم، طفلين في حالة صحية حرجة، بعد سقوطهما من أعلى كوبري العامرية، وسط اتهامات موجهة إلى والدتهما بإلقائهما عمدًا من أعلى الكوبري.



وكشفت المصادر الطبية أن الطفلين هما: يسر وائل عطية عبد القوي خليفة، 9 سنوات، ومحمود وائل عطية عبد القوي خليفة، 6 سنوات، وقد تم نقلهما إلى المستشفى مصابين بـكسور في الوجه والأطراف، وارتجاج في المخ، ونزيف داخلي بالبطن.



وبحسب التشخيص الطبي المبدئي، فإن الحالة الصحية للطفلين توصف بالـ"خطرة"، ويجري حاليًا التنسيق لنقلهما إلى مستشفى بديل مجهز لاستقبال الحالات الحرجة، لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

فيما تقوم مباحث قسم شرطة العامرية اول، بأستجواب الأم لمعرفة كيفية سقوط اطفالها ودوافعه التي أدت الي القائهم وبيان حالته النفسية.

فوجئ أهالي العامرية بسقوط طفلين، من أعلى كوبري العامرية غرب الإسكندرية، ويعتقد أن أمهما قامت بإلقائهما، وهو الكوبري الذي افتتح بشكل جزئي في عيد الفطر المبارك، وجري نقل الأطفال إلي مستشفي العامرية لتلقي العلاج اللازم.

وكان قسم العامرية أول تلقي، بلاغا بسقوط طفلين من اعلي كوبري العامرية، وتمكن الأهالي من منع الأم من إلقاء نفسها.

وتوجهت قوة من القسم إلي مكان البلاغ بصحبة سيارات الإسعاف.

وبحسب شهود عيان فإن الأم قامت بالقاء اطفالها يسر وائل عطية عبدالقوي خليفة ٩سنوات،ومحمود وائل عطية عبد القوي خليفة ٦سنوات، وحاولت القاء نفسها الا ان الأهالي تمكنوا من منعها والتحفظ عليها.

وجري نقل الأطفال بواسطه سيارات الإسعاف الي مستشفي العامرية في حالة خطر، واقتياد الأم الي قسم شرطة العامرية اول للتحقيق معها ومعرفه دوافعها وبيان مدي قواه العقلية.

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